Кейт Миддлтон всерьез боится за принца Гарри: при чем тут Меган Маркл

Герцогиня Сассекская недавно объявила о запуске нового шоу от Netflix. Кейт Миддлтон уже посмотрела отрывок.

Related video

Кейт Миддлтон беспокоится из-за принца Гарри, ведь принцесса волнуется, что о нем забудут. Об этом пишет Mirror.

По словам источника, жена принца Уильяма обеспокоена принцем Гарри, поскольку она боится, что Меган Маркл его "отодвинет".

Герцог и герцогиня Сассекские отдалились от королевской семьи Великобритании, когда в 2020 году назад переехали в Монтесито, Калифорния. С тех пор они продвигают личный бренд, создавая ряд проектов, и Меган готова выпустить свое новое шоу с Netflix.

"С любовью Меган" выйдет в эфир 4 марта, но поклонники, которые надеются увидеть Гарри в главной роли, будут разочарованы. Герцог Сассекский лишь ненадолго появится в шоу своей жены, и источник считает, что принцесса Уэльская обеспокоена его отсутствием.

"Кейт все еще очень заботится о Гарри, поэтому, когда она видит этот выпуск, который почти полностью сосредоточен на Меган, а Гарри, казалось бы, отстранен, она волнуется, что он остался в стороне", — рассказал инсайдер.

Кейт знает, что это проект Меган, но "колокольчики тревоги" все еще звонят.

Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Источник рассказал, что принц Гарри стал "другим человеком" после того, как он покинул королевскую семью. А Кейт чувствует, будто "снова теряет его".

"Она чувствует, что его явно отбросили на заднее сиденье, и это никогда не было в его стиле, поэтому Кейт и остальную его семью это очень дезориентирует", — отметил источник.

Новое шоу Меган Маркл

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл помогли пострадавшим от пожара в Лос-Анджелесе.

Также Фокус писал о планах принца Гарри посетить Великобританию.