"Полуграмотный тщеславный проект": книга Меган Маркл подверглась разгромной критике

По мнению обывателей, герцогине лучше было бы сделать эту книгу только для своей семьи, а не публиковать для широкой публики. Люди называют ее скучной и неинтересной детям.

Дебютная детская книга Меган Маркл "Скамейка", которая поступила в продажу в Великобритании накануне, уже собрала немало негативных отзывов как от читателей, так и от маститых критиков, пишет Daily Mail.

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"Скамейка", состоящая из 37 строк и простых иллюстраций, стоит 12,99 фунтов стерлингов ($18,4), а ее аудиоверсия продолжительностью 107 секунд продается на Amazon почти за $15, что делает ее одной из самых дорогих. Даже 12-часовая аудиокнига Ричарда Османа его бестселлера "Клуб убийств по четвергам" стоит всего около $25.

Высокая цена и титул "герцогиня Сассекская", указанный на обложке, не впечатлили читателей ни в Великобритании, ни в США.

"Я детский библиотекарь, и я огорчен, что эта книга теперь будет частью нашей библиотеки. Это книга не для детей. На самом деле это вообще не книга, а набор плохо рифмующихся банальностей о том, как воспитывать детей. Я был бы шокирован, если бы кто-нибудь поставил эти 5 звезд, если бы автор был анонимным человеком. На самом деле, книга вообще не была бы опубликована. Меня огорчает, что Меган (извините, "герцогиня"), как сообщается, получила аванс в полмиллиона долларов за эту чушь, когда так много достойных авторов изо всех сил пытаются свести концы с концами", – написал свой отзыв американский библиотекарь.

Издание отмечает, что ни одно крупное американское СМИ не включило официальный обзор книги в свой репортаж. Однако в Интернете было опубликовано немало критических замечаний, и многие пользователи Amazon выразили крайнее разочарование "мягкой" и "скучной" сюжетной линией "Скамейки".

"Скучный проповеднический сюжет и тусклые иллюстрации. Госпожа Маркл – не детский автор", – пишут в Сети.

Не менее критичны и профессиональные литераторы. Они назвали книгу "полуграмотным тщеславным проектом".

Так, Бел Муни, автор более 30 детских книг, переведенных на 10 языков, в своей колонке отметил, что эта книга – вообще не для детей, а для мужа автора, принца Гарри.

"Только те, у кого нет никаких знаний о детском искусстве письма, думают, что они могут скопировать книжку с картинками и тем самым добавить к своей ослепительной правде как человека, "матери, жены, феминистки и активиста". Или как там. Таким образом, только те, кто не знает, как в настоящее время становится все труднее публиковаться действительно талантливым авторам, смогут без слез читать книгу Меган, герцогини Сассекской: либо с весельем, либо с отчаянием… На протяжении этих страниц довольно властный рассказчик говорит папе (он же "Моя любовь"), что делать (ты скажешь ему: "Я люблю тебя") и со "слезами радости" наблюдает из окна, как он подчиняется ее инструкциям. И это действительно вся история. Но неважно, я ожидаю, что дети будут в восторге, увидев "Меган, герцогиня Сассекская" на титульном листе", – иронично отметил он.

Обозреватель Клэр Оллфри из The Telegraph назвала "Скамейку" "полуграмотной":

"Интересно, как любой издатель мог счесть уместным опубликовать этот бросающий вызов грамматике набор плохо рифмующихся фраз. Но для вас это планета Сассекс, где даже создание семьи – это бренд".

По ее словам, первая детская книга герцогини — это сплошная родительская« мудрость" а не история, и трудно представить, чтобы хоть один ребенок наслаждался ею. Оллфри добавила, что в ней показана и настоящая роль Гарри в этом браке: "сидеть на скамейке с младенцем, пока Меган продолжает покорять мир".

Напомним, книга Меган Маркл в первый день продаж не попала в топ-200 книг на Amazon, в то время как фотоальбом герцогини Кэмбриджской о борьбе британцев с пандемией стал бестселлером.

Тем временем инсайдеры сообщают, что Меган Маркл, переживая, что королева может лишить их титулов после всего, что Гарри наговорил в СМИ, тайно позвонила Кейт Миддлтон, надеясь, что та сможет помирить их с королевской семьей.