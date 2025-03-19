У Трампа обнародовали визовые документы принца Гарри

Ранее Дональд Трамп угрожал принцу Гарри депортацией, если окажется, что его визовые документы не в порядке.

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Данные о визе принца Гарри в США были обнародованы Министерством внутренней безопасности США в рамках запроса о свободе информации (FOI), поданного консервативным американским аналитическим центром Heritage Foundation, сообщает ITV. Решение вынес судья Карл Николс, который еще в сентябре прошлого года заявлял, что в раскрытии файлов нет общественного интереса, и Heritage Foundation настаивал на изменении этого решения.

В сильно отредактированных документах юрист из Министерства внутренней безопасности заявил, что его заявление соответствовало всем "применимым правилам и положениям".

Запрос о FOI был подан в мае 2023 года Heritage Foundation, который задался вопросом, как 40-летний принц Гарри смог иммигрировать в США в 2020 году в свете разоблачений в его мемуарах 2023 года "Запасной" о признании им употребления запрещенных наркотиков. В руководстве по политике Службы гражданства и иммиграции США говорится, что заявители, которые признаны наркоманами или зависимыми, "не допускаются". Однако они "могут снова подать заявление на получение иммиграционного пособия, если их наркомания или наркозависимость находятся в стадии ремиссии".

Набор доказательств, опубликованных 18 марта, был сильно отредактирован и не включал само заявление принца Гарри на визу.

В своих мемуарах принц Гарри писал о том, как пробовал кокаин в 17 лет, курил марихуану и принимал психоделические грибы.

Герцог Сассекский и его жена Меган Маркл переехали в ее родной штат Калифорния в 2020 году после того, как отошли от королевских ролей в Великобритании, и с тех пор проживают там со своими детьми – пятилетним принцем Арчи и трехлетней принцессой Лилибет.

Хотя герцогиня Сассекская является гражданкой США, по какому типу визы в стране находится принц Гарри, неясно.

В феврале 2024 года президент Дональд Трамп, который обещал депортировать младшего сына короля, заявил Daily Express, что он "не будет защищать" принца Гарри от пристального внимания к конфиденциальной завесе вокруг его иммиграционного статуса.

"Я бы не стал защищать его… Он был бы сам по себе, если бы все зависело от меня", – подчеркнул политик.

Он добавил, что у принца и так не все в жизни гладко:

"У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна":

В прошлом году герцог говорил, что он "рассматривает" возможность стать гражданином США. Если у него это получится, то ему, возможно, придется отказаться от своих королевских титулов, заявляет Служба гражданства и иммиграции США.

"Любой заявитель, имеющий какие-либо наследственные титулы или дворянские должности в любом иностранном государстве, должен отказаться от титула или должности. Заявитель должен прямо отказаться от титула на публичной церемонии, и USCIS должна зафиксировать отказ как часть процедуры. Отказ от титула или должности свидетельствует об отсутствии приверженности Конституции", – говорится в руководстве по политике агентства.

Принимая присягу на верность, лица, имеющие титулы, должны заявить: "Я также отрекаюсь от титула (указать титул или титулы), который я имел до сих пор" или "Я также отрекаюсь от дворянского титула (указать орден дворянства), к которому я принадлежал до сих пор".

Ранее Фокус писал, что принц Гарри ответил на слухи о разводе с Меган Маркл.