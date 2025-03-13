Члени королівської сім'ї розлучаються після чотирьох років шлюбу: про кого йдеться (фото)

За словами інсайдерів, ініціатором розставання стала дружина принца, Анталія Налл-Кейн, оскільки відчувала себе в шлюбі глибоко нещасною. Пара підтвердила інформацію про розлучення, але утрималася від подробиць.

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37-річна Анталія Налл-Кейн, друга дочка лорда Брокета, пера Чарльза Нелл-Кейна, збирається розлучитися з принцом Фредеріком Александром фон Пройссеном, сином Його Королівської Високості принца Ендрю Прусського, повідомляє Hello.

Шлюб пари, яка одружилася 2020 року в церкві Святого Іоанна в Лемсфорді, у Гартфордширі, не витримав випробування часом і побутом.

За словами джерел, ініціатором розриву стала Анталія.

Пара підтвердила розставання, але утримується від подробиць.

Весілля Анталії та принца Фредеріка Александра

Анталія народилася в сім'ї аристократа, який володів майже неперевершеною колекцією Ferrari і чудовим родинним маєтком. У 1996 році лорд отримав п'ятирічний термін за шахрайство зі страховкою, проте вийшов на волю в 1998-му. У результаті батьки Анталії розлучилися, а їхній будинок і маєток здали в оренду гонконгській корпорації, поки Чарлі Брокет перебував в ув'язненні. Проте його дочка вийшла заміж у будинку, де росла. Лорд втретє одружився 2006 року. Його дружиною стала Гаррієт Воррен, котра була на 23 роки молодша за нього.

Налл-Кейн з батьком і його третьою дружиною Фото: Getty

До Александра у неї було бурхливе особисте життя. Серед колишніх коханців Антальї – екс-тореадор з Ітона, який став письменником Александр Фіск-Гаррісон, на 13 років старший за неї, та Аксель Лоурей, котрий вже обзавівся татуюваннями і пірсингом рок-зірки. Зараз вона займається фотографією і часто публікує свої роботи в соцмережі.

У 40-річного Александра, нащадка королеви Вікторії, також був роман із соул-співачкою і колишньою зіркою EastEnders Мікою Періс, яка була на 15 років його старшою. Він був не тільки її коханцем, а й менеджером.

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