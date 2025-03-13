Члены королевской семьи разводятся после четырех лет брака: о ком речь (фото)

По словам инсайдеров, инициатором расставания стала жена принца, Анталия Налл-Кейн, поскольку чувствовала себя в браке глубоко несчастной. Пара подтвердила информацию о разводе, но воздержалась от подробностей.

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37-летняя Анталия Налл-Кейн, вторая дочь лорда Брокета, пэра Чарльза Нэлл-Кейна, собирается развестись с принцем Фредериком Александром фон Пройссеном, сыном Его Королевского Высочества принца Эндрю Прусского, сообщает Hello.

Брак пары, которая поженилась в 2020 году в церкви Святого Иоанна в Лемсфорде, в Хартфордшире, не выдержал испытания временем и бытом.

По словам источников, инициатором разрыва стала Анталия.

Пара подтвердила расставание, но воздерживается от подробностей.

Свадьба Анталии и принца Фредерика Александра

Анталия родилась в семье аристократа, владевшего почти непревзойденной коллекцией Ferrari и великолепным семейным поместьем. В 1996 году лорд получил пятилетний срок за мошенничество со страховкой, однако вышел на свободу в 1998-м. В результате родители Анталии развелись, а их дом и поместье были сданы в аренду гонконгской корпорации, пока Чарли Брокет находился в заключении. Тем не менее его дочь вышла замуж в доме, где росла. Лорд в третий раз женился в 2006 году. Его женой стала Харриет Уоррен, которая была на 23 года моложе его.

Налл-Кейн с отцом и его третьей женой Фото: Getty

До Александра у нее была бурная личная жизнь. Среди бывших любовников Антальи — бывший тореадор из Итона, ставший писателем Александр Фиск-Харрисон, на 13 лет ее старше, и Аксель Лоурей, который уже обзавелся татуировками и пирсингом рок-звезды. Сейчас она занимается фотографией и часто публикует свои работы в соцсети.

У 40-летнего Александра, потомка королевы Виктории, также был роман с соул-певицей и бывшей звездой EastEnders Микой Пэрис, которая была на 15 лет его старше. Он был не только ее любовником, но и менеджером.

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