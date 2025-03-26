Принц Гаррі зі скандалом пішов із власної благодійної організації

Організація Sentebale була заснована принцом Гаррі в пам'ять про його матір, принцесу Діану, і займалася питаннями допомоги дітям-сиротам з Африки.

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Принц Гаррі залишає благодійну організацію Sentebale, яку він заснував спільно з принцом Сіісо з Лесото 2006 року для допомоги африканським сиротам, повідомляє The Times. Син короля став її співзасновником на згадку про свою покійну матір, принцесу Діану.

За інформацією журналістів, він пішов з організації на знак солідарності зі своїм співзасновником і всією радою опікунів після того, як "відносини між опікунами благодійної організації та головою ради директорів зруйнувалися без можливості відновлення, створивши нестерпну ситуацію".

Софі Чандаука, юристка із Зімбабве, була призначена головою ради опікунів минулого року. Останні залишилися вкрай незадоволені цим рішенням і хотіли, щоб вона пішла у відставку, що спонукало її подати до суду. Причиною конфлікту стало її рішення перенести операції зі збору коштів до Африки та зосередити їх там.

"Майже 20 років тому ми заснували Sentebale на честь наших матерів. Sentebale означає "незабудка" мовою сесото, місцевою мовою Лесото, і це те, що ми завжди обіцяли молодим людям, яким ми служили через цю благодійну організацію. Сьогоднішній день нічим не відрізняється. З важким серцем ми відмовилися від своїх ролей покровителів організації до подальшого повідомлення на знак підтримки та солідарності з радою опікунів, якій довелося зробити те саме", — ідеться в спільній заяві.

Принц Гаррі підтримав піклувальників, заявивши, що вони "діяли в найкращих інтересах", попросивши Чандауку піти у відставку.

Колишні опікуни Тімоті Буше, Марк Даєр, Одрі Кгосідінці, Келелло Леротолі та Даміан Вест заявили, що ухвалили "важке рішення одностайно піти у відставку", але "глибоко пишаються тим, що підтримали далекоглядну роботу засновників-засновників-захисників принца Сіісо і принца Гаррі".

"Сьогоднішнє рішення просто спустошливе для всіх нас, але ми не бачимо іншого шляху вперед через втрату довіри та впевненості в голові правління. Нашим пріоритетом завжди було і завжди буде те, що в найкращих інтересах благодійної організації, і вкрай сумно, що розрив стосунків переріс у судовий позов голови проти благодійної організації, щоб завадити нам проголосувати за неї після того, як наше прохання про її відставку було відхилено", — повідомили вони.

Піклувальники наголосили, що не могли з чистою совістю дозволити Sentebale взяти на себе цей юридичний і фінансовий тягар і не мали іншого вибору, окрім як звільнити свої посади.

"Це не був добровільний вибір, а скоріше те, що ми відчували себе вимушеними, щоб піклуватися про благодійну організацію", — йдеться в їхній заяві.

Рішення співзасновників послідувало за звільненням Річарда Міллера з посади генерального директора Sentabale після п'яти років роботи. Раніше організацію покинула баронеса Чалкер, котра відповідала за розвиток за кордоном, і "король реклами" Джонні Хорнбі. Він звільнився після 11 років на посаді піклувальника, п'ять з яких провів на посаді голови.

Тимчасом представник Sentebale заявив, що компанія провела "реструктуризацію" ради директорів як "підтвердження своєї стратегії з перерозподілу керівних ролей для наближення до більшої частини команди і програм у Південній Африці".

Натомість Чандаука заявила, що в благодійній організації ведеться "приховування", розкритикувавши "слабке керівництво, зловживання владою, знущання, переслідування і жінконенависництво.

Софі Чандаука відмовилася піти у відставку Фото: Getty

"Для мене це не марнославний проєкт, з якого я можу піти, коли мене покличуть до відповіді. Я африканка, яка мала привілей освіти і кар'єри світового класу. Мене не залякати. Я маю за щось стояти. Я за тих інших жінок, які не мають шляхів і засобів. Я вирішила приєднатися до Sentebale насамперед як горда африканка, яка розуміє: кому багато дано, на того багато й чекають", — сказала вона. За її словами, все, що вона робить у Sentebale, спрямоване на збереження цілісності організації, її місії та молодих людей, яким організація служить.

Голова Sentebale додала:

"У цьому світі є люди, які поводяться так, ніби вони вищі за закон, і погано поводяться з людьми, а потім розігрують карту жертви та використовують ту саму пресу, яку вони зневажають, щоб нашкодити людям, які мають сміливість оскаржити їхню поведінку".

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл образилися на статтю про себе в популярному таблоїді.