Принц Гарри со скандалом ушел из собственной благотворительной организации

Организация Sentebale была основана принцем Гарри в память о его матери, принцессе Диане, и занималась вопросами помощи детям-сиротам из Африки.

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Принц Гарри покидает благотворительную организацию Sentebale, которую он основал совместно с принцем Сиисо из Лесото в 2006 году для помощи африканским сиротам, сообщает The Times. Сын короля стал ее соучредителем в память о своей покойной матери, принцессе Диане.

По информации журналистов, он ушел из организации в знак солидарности со своим соучредителем и всем советом попечителей после того, как "отношения между попечителями благотворительной организации и председателем совета директоров разрушились без возможности восстановления, создав невыносимую ситуацию".

Софи Чандаука, юрист из Зимбабве, была назначена председателем совета попечителей в прошлом году. Последние остались крайне недовольны этим решением и хотели, чтобы она ушла в отставку, что побудило ее подать в суд. Причиной конфликта стало ее решение перенести операции по сбору средств в Африку и сосредоточить их там.

"Почти 20 лет назад мы основали Sentebale в честь наших матерей. Sentebale означает "незабудка" на языке сесото, местном языке Лесото, и это то, что мы всегда обещали молодым людям, которым мы служили через эту благотворительную организацию. Сегодняшний день ничем не отличается. С тяжелым сердцем мы отказались от своих ролей покровителей организации до дальнейшего уведомления в знак поддержки и солидарности с советом попечителей, которому пришлось сделать то же", – говорится в совместном заявлении.

Принц Гарри поддержал попечителей, заявив, что они "действовали в наилучших интересах", попросив Чандауку уйти в отставку.

Бывшие попечители Тимоти Буше, Марк Дайер, Одри Кгосидинци, Келелло Леротоли и Дамиан Уэст заявили, что приняли "трудное решение единогласно уйти в отставку", но "глубоко гордятся тем, что поддержали дальновидную работу основателей-покровителей принца Сиисо и принца Гарри".

"Сегодняшнее решение просто опустошительно для всех нас, но мы не видим другого пути вперед из-за потери доверия и уверенности в председателе правления. Нашим приоритетом всегда было и всегда будет то, что в наилучших интересах благотворительной организации, и крайне печально, что разрыв отношений перерос в судебный иск председателя против благотворительной организации, чтобы помешать нам проголосовать за нее после того, как наша просьба о ее отставке была отклонена", – сообщили они.

Попечители подчеркнули, что не могли с чистой совестью позволить Sentebale взять на себя это юридическое и финансовое бремя и не имели другого выбора, кроме как освободить свои должности.

"Это не был добровольный выбор, а скорее то, что мы чувствовали себя вынужденными, чтобы заботиться о благотворительной организации", – говорится в их заявлении.

Решение сооснователей последовало за уходом Ричарда Миллера с поста генерального директора Sentabale после пяти лет работы. Ранее организацию покинула баронесса Чалкер, отвечающая за развитие за рубежом, и "король рекламы" Джонни Хорнби. Он уволился после 11 лет в качестве попечителя, пять из которых провел в должности председателя.

Тем временем представитель Sentebale заявил, что компания провела "реструктуризацию" совета директоров в качестве "подтверждения своей стратегии по перераспределению руководящих ролей для приближения к большей части команды и программ в Южной Африке".

В свою очередь Чандаука заявила, что в благотворительной организации ведется "сокрытие", раскритиковав "слабое руководство, злоупотребление властью, издевательства, преследования и женоненавистничество.

Софи Чандаука отказалась уйти в отставку Фото: Getty

"Для меня это не тщеславный проект, из которого я могу уйти, когда меня призовут к ответу. Я африканка, которая имела привилегию образования и карьеры мирового класса. Меня не запугать. Я должна за что-то стоять. Я за тех других женщин, у которых нет путей и средств. Я решила присоединиться к Sentebale прежде всего как гордая африканка, которая понимает: кому много дано, того много и ждут", – сказала она. По ее словам, все, что она делает в Sentebale, направлено на сохранение целостности организации, ее миссии и молодых людей, которым организация служит.

Глава Sentebale добавила:

"В этом мире есть люди, которые ведут себя так, как будто они выше закона, и плохо обращаются с людьми, а затем разыгрывают карту жертвы и используют ту самую прессу, которую они презирают, чтобы навредить людям, у которых есть смелость оспорить их поведение".

Ранее Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл обиделись на статью о себе в популярном таблоиде.