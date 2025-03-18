Таємне життя принца Ендрю: брат короля Британії не може спати без плюшевих ведмедиків

Королівські слуги запевняють, що кілька десятків плюшевих ведмедів мають бути розставлені на ліжку принца в певному порядку.

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У 65-річного принца Ендрю, молодшого брата короля Великої Британії Чарльза, є колекція плюшевих ведмедиків, без яких він не може спати. Про це розповів королівський письменник Том Квінн, який написав нову книгу "Так, мем: Таємне життя королівських слуг", повідомляє Fox News.

Трейлер серіалу "Сенсація"

Книга заснована на сотнях інтерв'ю з колишніми і нинішніми членами палацового персоналу. Квінн стверджує, що про ведмедиків принца йому розповіли кілька співробітників.

"Історія принца Ендрю і плюшевих ведмедиків дуже показова. Різні співробітники, які працювали з Ендрю, говорили мені, що це дуже типово для нього. Він доволі ексцентричний, і в нього є колекція плюшевих ведмедиків, які, як він наполягає, щодня ставляться в певне положення... у формі піраміди. І він дуже сердиться, якщо це не робиться належним чином", — розповів Квінн.

Принц Ендрю і його брат Чарльз Фото: Getty Images

За словами письменника, у принца Ендрю є спеціальний співробітник, який розставляє плюшевих ведмедиків по місцях.

"Їх досить багато — 20 чи 30. І я знаю, що в минулому... якщо їх не ставили точно так, як він хоче, він міг бути досить запальним і злим через це. Тому, коли він знаходить когось, хто в цьому дуже гарний, він чіпляється за нього і змушує одну й ту саму людину робити це щодня", — зазначив письменник.

За словами Квінна, 65-річний принц не користується популярністю серед палацових помічників. Бо його серед персоналу вважають зарозумілим. Сам письменник упевнений, що причина невдоволення Ендрю криється в тому, що він вважає, що був би кращим королем, ніж його старший брат. А після скандалу з Джеффрі Епштейном його відіслали з палацу і він більше не є працюючим членом королівської сім'ї, що не зробило характер Ендрю кращим.

Це не вперше, коли повідомляється про любов Ендрю до м'яких іграшок. У драмі Netflix 2024 року "Сенсація" було показано похмурого принца Енрю у виконанні Руфуса Сьюелла, який сварив одну з покоївок за те, що вона неправильно розставила ведмедиків на його ліжку.

Кадр із серіалу "Сенсація" Фото: Netflix

У 2022 році колишня покоївка Букінгемського палацу Шарлотта Бріггс заявила таблоїдам, що була відповідальна за розкладання м'яких іграшок Ендрю за розміром щоранку в середині 90-х. Королівському принцу, який, як повідомляється, був улюбленим сином королеви Єлизавети II, було тоді близько 35 років. Вона заявила виданню, що на той час у нього було 72 плюшевих ведмедики.

"Мені знадобилося півгодини, щоб їх розставити. А перед сном, мені довелося зняти всіх плюшевих ведмедиків з ліжка і розставити їх по кімнаті. У кожного було своє місце. Маленьких красиво склали в невикористаний камін. А два його улюблених ведмеді сиділи на двох тронах по обидва боки ліжка. Решта сиділи біля узніжжя ліжка на підлозі", — розповідала покоївка.

Сам Ендрю 2010 року зізнавався у своїй любові до ведмедиків і говорив, що зібрав цілу колекцію, поки служив на флоті.

Нагадаємо, під кінець 2024 року з'ясувалося, що принц Ендрю тісно спілкувався з китайським шпигуном.