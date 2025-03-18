Тайная жизнь принца Эндрю: брат короля Британии не может спать без плюшевых мишек

Королевские слуги уверяют, что несколько десятков плюшевых медведей должны быть расставлены на кровати принца в определенном порядке.

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У 65-летнего принца Эндрю, младшего брата короля Великобритании Чарльза, есть коллекция плюшевых мишек, без которых он не может спать. Об этом рассказал королевский писатель Том Куинн, написавший новую книгу "Да, мэм: Тайная жизнь королевских слуг", сообщает Fox News.

Трейлер сериала "Сенсация"

Книга основана на сотнях интервью с бывшими и нынешними членами дворцового персонала. Куинн утверждает, что мишек принца ему рассказали несколько сотрудников.

"История принца Эндрю и плюшевых мишек очень показательна. Различные сотрудники, которые работали с Эндрю, говорили мне, что это очень типично для него. Он довольно эксцентричен, и у него есть коллекция плюшевых мишек, которые, как он настаивает, каждый день ставятся в определенное положение… в форме пирамиды. И он очень сердится, если это не делается должным образом", — рассказал Куинн.

Принц Эндрю и его брат Чарльз Фото: Getty Images

По словам писателя, у принца Эндрю есть специальный сотрудник, который расставляет плюшевых мишек по местам.

"Их довольно много — 20 или 30. И я знаю, что в прошлом… если их не ставили точно так, как он хочет, он мог быть довольно вспыльчивым и злым из-за этого. Поэтому, когда он находит кого-то, кто в этом очень хорош, он цепляется за него и заставляет одного и того же человека делать это каждый день", — отметил писатель.

По словам Куинна, 65-летний принц не пользуется популярностью среди дворцовых помощников. Так как его среди персонала считают высокомерным. Сам писатель уверен, что причина недовольства Эндрю кроется в том, что он считает, что был бы лучшим королем, чем его старший брат. А после скандала с Джеффри Эпштейном его отослали из дворца и он больше не является работающим членом королевской семьи, что не сделало характер Эндрю лучше.

Это не первый раз, когда сообщается о любви Эндрю к мягким игрушкам. В драме Netflix 2024 года "Сенсация" был показан мрачный принц Энрю в исполнении Руфуса Сьюэлла, который ругал одну из горничных за то, что она неправильно расставила мишек на его кровати.

Кадр из сериала "Сенсация" Фото: Netflix

В 2022 году бывшая горничная Букингемского дворца Шарлотта Бриггс заявила таблоидам, что была ответственна за раскладывание мягких игрушек Эндрю по размеру каждое утро в середине 90-х. Королевскому принцу, который, как сообщается, был любимым сыном королевы Елизаветы II, было тогда около 35 лет. Она заявила изданию, что в то время у него было 72 плюшевых мишки.

"Мне потребовалось полчаса, чтобы их расставить. А перед сном, мне пришлось снять всех плюшевых мишек с кровати и расставить их по комнате. У каждого было свое место. Маленьких красиво сложили в неиспользуемый камин. А два его любимых медведя сидели на двух тронах по обе стороны кровати. Остальные сидели у изножья кровати на полу", — рассказывала горничная.

Сам Эндрю в 2010 году признавался в своей любви к мишкам и говорил, что собрал целую коллекцию, пока служил на флоте.

Напомним, под конец 2024 года выяснилось, что принц Эндрю тесно общался с китайским шпионом.