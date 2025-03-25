Через 14 років: що принц Вільям прошепотів Кейт Міддлтон на їхньому весіллі (фото)

Пара побралася у 2011 році. За цей час вони тричі стали батьками — принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Related video

Стало відомо, що принц Вільям прошепотів Кейт Міддлтон у день їхнього весілля у квітні 2011 року. Про це пише Hello Magazine.

За словами Тіни Ланнін, професійної читалки з губ, коли вони їхали у весільній кареті, принц Уельський допомагав своїй дружині дотримуватися королівського протоколу.

"Я не думаю, що тобі ще варто вклонятися. Я думаю, тобі варто просто схилити голову, гаразд?" — сказав майбутній король 14 років тому.

Пізніше під час поїздки Вільям згадав про розміри натовпу та свято навколо.

"Сподіваюся, я запам'ятаю… Це божевільно, це божевільно! Боже, це… тут дуже голосно… ці люди плескають", — сказав він.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон у день весілля Фото: Скриншот

"Ти виглядаєш щасливим", — сказала Кейт Вільяму, за словами Ланнін.

Зрештою прогулянка в кареті завершилася в Букінгемському палаці, де пара поцілувалася на балконі перед тисячами людей, дотримуючись королівської традиції, започаткованої тодішніми принцами Чарльзом і принцесою Діаною. Однак, відхиляючись від норми, принц потім попросив свою дружину про ще один поцілунок.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон у день весілля Фото: Getty Images

Після святкування нового сімейного статусу пари з публікою король Чарльз влаштував прийом для молодят у Тронному залі Букінгемського палацу. Це зібрання включало феєрверк, виступ Еллі Гулдінг і несподіваний танцювальний номер молодят. Пізніше ввечері подружжя влаштувало приватну вечірку для 100 гостей у готелі Goring, яка включала копію бару Basil’s, одного з улюблених місць сім’ї.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон вийшла у світ в елегантному вбранні.

Також Фокус писав про страх Кейт Міддлтон та принца Вільяма за їхніх дітей.