Справжня королева: Кейт Міддлтон вийшла у світ у розкішному вбранні (фото)

Майбутня королева Великої Британії минулого року пропустила службу через боротьбу з раком. Нині ж вона з радістю супроводжувала короля і королеву і мала помітно посвіжілий і веселий вигляд.

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43-річна принцеса Уельська Кетрін разом із чоловіком, принцом Вільямом, а також королем і королевою Великої Британії відвідала щорічну службу на честь Дня Співдружності. Минулого року вона не була присутня на ній через боротьбу з раком, пише Hello.

Служба у Вестмінстерському абатстві містила спеціальні музичні виступи безлічі музикантів, включно з командою Masai Cultural Arts і півфіналістів Britain's Got Talent 2015, Брайму і Дженебу Канне-Мейсон. Її тема була заснована на принципах сім'ї, єдності та миру, підкреслюючи важливість зміцнення міцних і пов'язаних спільнот, які підтримують і розширюють можливості своїх членів, сприяючи значущому прогресу.

Для цього заходу Кейт вибрала розкішний ансамбль насиченого червоного кольору. Вона одягла червону сукню-пальто від Catherine Walker з великим 3D-бантом і капелюшок від Gina Foster, доповнивши образ червоними замшевими туфлями від Gianvito Rossi. Її злегка завиті локони спадали хвилями на спину. Образ завершували червоний клатч від Mіu Mіu, перлинні сережки і кольє з перлів, в якому принцеса була на похороні королеви Єлизавети II.

Принц Вільям мав елегантний вигляд у темно-синьому костюмі та бордовій краватці.

Серед інших членів королівської сім'ї на службі були присутні герцог і герцогиня Глостерські та принцеса Анна. Остання мала бездоганний вигляд у візерунковій темно-зеленій сукні-пальто. Вона доповнила свій образ блискучою золотою брошкою, а також одягла шикарний капелюх-диск у шавлієво-зеленому відтінку.

Своїм вбранням у натовпі виділялася і королева Камілла. Для особливого випадку Її Величність одягла атласну сукню-пальто пастельно-рожевого кольору від Fiona Clare, яку вона доповнила туфлями-човниками тілесного кольору, перлинними аксесуарами і капелюшком на ґудзиках від Philip Treacy, увінчаним розвіваючимися пелюстками.

Його Величність мав чепурний вигляд у темному костюмі та улюбленій шовковій краватці Hermes "Кішка і сова". Чарльз є главою Співдружності. З 1969 року він відвідав 48 країн Співдружності, включно із зовсім нещодавно Австралією і Самоа для участі в засіданні глав урядів Співдружності.

Раніше Фокус писав, чому Кейт Міддлтон насправді пропустила церемонію BAFTA.