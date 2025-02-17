Стало відомо, чому Кейт Міддлтон насправді пропустила церемонію BAFTA

Останній рік принцеса Уельська лікувалася від раку. Втім, причина її відсутності на церемонії вручення кінопремій не в здоровʼї.

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Церемонія вручення кінопремій BAFTA 2025 у Лондоні пройшла без королівської присутності Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Про це пише People.

Принц і принцеса Уельські вже п’ять разів разом відвідували найбільшу у Великій Британії кіноподію, але вони не були присутні на церемонії 16 лютого 2025. Втім, майбутній король, який є президентом Британської академії кіно і телебачення з 2010 року, з’явився у відео під час церемонії нагородження.

Подружжя не відвідало BAFTA, оскільки перебуває у відпустці на приватному острові Мюстік у Карибському морі.

Раніше палац оголосив, що принц Вільям і принцеса Кейт не відвідуватимуть церемонію цього року, хоча причина не була названа. 14 лютого стало останнім днем ​​у школі для їхніх трьох дітей — 11-річного принца Джорджа, 9-річної принцеси Шарлотти та 6-річного принца Луї — перед канікулами. У цей період родина зазвичай проводить більше часу разом.

Втім, принц Вільям відзначив британських кінематографістів, відвідавши Лондонську кіноакадемію 12 лютого. Син британського короля Чарльза ІІІ зустрівся зі студентами, які знімають фільми.

Принц Вільям зустрівся зі студентами Лондонської кіноакадемії

Королівське подружжя раніше вже пропускало BAFTA. Принц Вільям скасував свою появу у 2021 році після смерті його діда принца Філіпа, і наступного року пара була відсутня через завантажений графік.

Вільям востаннє був на церемонії нагородження у 2024 році, з’явившись соло, поки його дружина відновлювалася після операції на черевній порожнині, а згодом повідомила про діагноз рак. Після цього майже рік принцеса Уельська лікувалася та доволі рідко зʼявлялася на публічних заходах. У вересні вона оголосила про завершення курсу хіміотерапії, а на початку 2025 стало відомо про ремісію у Кетрін.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, фільм про війну в Україні отримав нагороду BAFTA.

Також Фокус писав про романтичне фото принца Вільяма та Кей Міддлтон до Дня закоханих 2025.