Фільм про війну в Україні виграв престижну премію BAFTA: в ньому грали українські актори (відео)

Стрічка "Камінь, ножиці, папір" заснована на реальних подій, які сталися на початку повномасштабної агресії РФ. Головну роль у фільмі зіграв український актор Олександр Рудинський.

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Короткометражна стрічка "Камінь, ножиці, папір", яка опинилася в шортлисті кінематографічної премії BAFTA, переміг у номінації "Найкращий короткометражний фільм". Про це йдеться у повідомленні на сайті премії.

Зокрема, у вищезазначеній категорії саме стрічку британського режисера німецького походження Франца Бьома вказано як переможця цієї номінації. Наразі інших деталей, а також розгортний реліз про переможця не ще оприлюднено.

Фільм переміг у своїй номінації (скриншот з сайту bafta.org)

Раніше на Youtube британської премії було оприлюднено всю короткометражну стрічку "Камінь, ножиці, папір" тривалістю 20 хвилин і 50 секунд. Наразі вона перебуває у вільному доступі для всіх охочих.

Що відомо про фільм "Камінь, ножиці, папір": деталі

Головна роль у 20-хвилинному фільмі дісталася українському актору Олександру Рудинському, який отримав своє визнання в таких роботах як "Перші ластівки" та "Лишайся онлайн". В цій роботі виконавець зіграє роль головного героя історії,18-річного хлопця Івана.

У стрічці зображено події, які відбувалися на початку повномасштабного вторгнення у східних регіонах України. За сюжетом фільму, батько Івана – медик, який таємно оперує поранених цивільних та військових у бункері. Однак з часом про це дізнаються російські військові, а тому Іван має захистити рідних та поранених, через що він бере до рук зброю та йде на поле бою.

"Акторська гра Олександра Рудинського у ролі Івана — це справжня знахідка для глядачів. Його паніка і тривога відчутні, так само як і його героїзм. Впоратися з такою роллю і виконати її на таких високих ставках — це похвально і гідно нагороди", — йдеться у рецензії UK Film Review.

Також з опису фільму відомо, що саме український військовий зі схожим іменем Іван став прототипом для головного героя. З ним режисер фільму Франц Бум познайомився у Великій Британії, де українець проходив військову підготовку, аби потім повернутися на фронт. Герой історії загинув під час бойових дій у січні 2024 року, йому було 18 років.

Раніше повідомлялося, що кінострічка опинилася серед номінантів на престижну нагороду BAFTA. Світова прем’єра короткометражки відбулася раніше, у 2024 році, на фестивалі Show Me Shorts.

Згодом стало відомо про 10 картин, що претендують на "Оскар" у 2025 році. Лідером за загальною кількістю номінацій (загалом 13) є фільм "Емілія Перес", кримінальний мюзикл про лідера картелю, який здійснив гендерний перехід. Це досягнення всього на одну номінацію менше, ніж рекорд за загальною кількістю номінацій одного фільму. "Титанік", "Все про Єву" і "Ла-Ла Ленд" отримали по 14.