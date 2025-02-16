Фильм о войне в Украине выиграл престижную премию BAFTA: в нем играли украинские актеры (видео)

Лента "Камень, ножницы, бумага" основана на реальных событиях, которые произошли в начале полномасштабной агрессии РФ. Главную роль в фильме сыграл украинский актер Александр Рудинский.

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Короткометражная лента "Камень, ножницы, бумага", которая оказалась в шортлисте кинематографической премии BAFTA, победила в номинации "Лучший короткометражный фильм". Об этом говорится в сообщении на сайте премии.

В частности, в вышеупомянутой категории именно лента британского режиссера немецкого происхождения Франца Бёма указана как победитель этой номинации. Сейчас других деталей, а также развернутый релиз о победителе еще не обнародован.

Фильм победил в своей номинации (скриншот с сайта bafta.org)

Ранее на Youtube британской премии была обнародована вся короткометражная лента "Камень, ножницы, бумага" продолжительностью 20 минут и 50 секунд. Сейчас она находится в свободном доступе для всех желающих.

Что известно о фильме "Камень, ножницы, бумага": детали

Главная роль в 20-минутном фильме досталась украинскому актеру Александру Рудинскому, который получил свое признание в таких работах как "Первые ласточки" и "Оставайся онлайн". В этой работе исполнитель сыграет роль главного героя истории, 18-летнего парня Ивана.

В ленте изображены события, которые происходили в начале полномасштабного вторжения в восточных регионах Украины. По сюжету фильма, отец Ивана — медик, который тайно оперирует раненых гражданских и военных в бункере. Однако со временем об этом узнают российские военные, а потому Иван должен защитить родных и раненых, из-за чего он берет в руки оружие и идет на поле боя.

"Актерская игра Александра Рудинского в роли Ивана — это настоящая находка для зрителей. Его паника и тревога ощутимы, так же как и его героизм. Справиться с такой ролью и исполнить ее на таких высоких ставках — это похвально и достойно награды", — говорится в рецензии UK Film Review.

Также из описания фильма известно, что именно украинский военный с похожим именем Иван стал прототипом для главного героя. С ним режиссер фильма Франц Бем познакомился в Великобритании, где украинец проходил военную подготовку, чтобы потом вернуться на фронт. Герой истории погиб во время боевых действий в январе 2024 года, ему было 18 лет.

Ранее сообщалось, что кинолента оказалась среди номинантов на престижную награду BAFTA. Мировая премьера короткометражки состоялась ранее, в 2024 году, на фестивале Show Me Shorts.

Впоследствии стало известно о 10 картинах, претендующих на "Оскар" в 2025 году. Лидером по общему количеству номинаций (всего 13) является фильм "Эмилия Перес", криминальный мюзикл о лидере картеля, который совершил гендерный переход. Это достижение всего на одну номинацию меньше, чем рекорд по общему количеству номинаций одного фильма. "Титаник", "Все о Еве" и "Ла-Ла Ленд" получили по 14.