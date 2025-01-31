"Оскар 2025" – 10 лучших картин, которые претендуют на победу

Лидером по общему числу номинаций (всего 13) является фильм "Эмилия Перес", криминальный мюзикл о лидере картеля, который совершил гендерный переход. Это достижение всего на одну номинацию меньше, чем рекорд по общему числу номинаций одного фильма. "Титаник", "Все о Еве" и "Ла-Ла Ленд" получили по 14.

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2 марта в Лос-Анджелесе состоится 97-я ежегодная премия "Оскар". Вэтом году на самую престижную награду в номинации "Лучший фильм" претендуют 10 картин. Что это за работы, рассказывает Фокус.

"Анора"

"Анора" – комедийно-драматический фильм 2024 года американского режиссера и сценариста Шона Бейкера.

Картина повествует об Аноре, молодой стриптизерше из Бруклина, получает шанс стать современной Золушкой. Она встречает Ивана, сына-гедониста российского олигарха. Познакомившись с Анорой, он тут же заказывает приватный танец, после чего выкупает девушку на целую неделю. Спустя время молодые люди приходят к мнению, что между ними возникла взаимная симпатия. Иван и вовсе предлагает девушке устроить свадьбу в Вегасе, чтобы она забыла о прежней жизни и стала женой успешного человека. В конце концов Анора таки соглашается на эту аферу. Как только новость достигает России, ее сказка оказывается под угрозой, поскольку родители ее новоиспеченного мужа отправляются в Нью-Йорк, чтобы добиться аннулирования брака.

Главную роль в фильме сыграла 25-летняя Майки Мэдисон, кстати, номинированная за свою работу на "Оскар" в категории "Лучшая актриса". Шон Бейкер признавался, что он уже был поклонником творчества Майки после того, как увидел ее в картине "Однажды… в Голливуде" (2019. Ее игра настолько впечатлира режиссера, что он пересмотрел фильм только ради сцен с ней. Затем он увидел актрису в "Крике" (2022), и в этот момент рядом с ним была его жена Саманта Куан. Когда супруги выходили из кинотеатра, он сразу же захотел связаться с агентом Мэдисон, чтобы позвать ее в свой фильм.

В картине, кроме Мэдисон, снимались Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Карен Карагулян, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова и другие.

"Анора" также представлена в номинациях "ЛУчший актер второго плана", "Лучший сценарий", "Лучший монтаж фильма".

"Бруталист"

"Бруталист" – американский драматический фильм режиссера Брэди Корбета. Он рассказывает о 30 годах жизни Ласло Тота, венгерского еврейского архитектора, представителя стиля "брутализм", пережившего Холокост. После окончания Второй мировой войны он эмигрировал в Соединенные Штаты со своей женой Эржебет, чтобы испытать на себе "американскую мечту". В США их встречают нищета и унижение, однако все меняет встреча с таинственным и богатым клиентом. Очаровательный на первый взгляд промышленник Харрисон Ван Бюрен преподносит Ласло и его семье американскую мечту на серебряном блюде, поручая ему спроектировать грандиозный модернистский памятник и помочь сформировать ландшафт страны, которую он теперь называет домом. Это будет самый амбициозный проект в его карьере, который приведет Ласло и Эржебет как к монументальным высотам, так и к разрушительным падениям.

Фильм был снят полностью в VistaVision, широкоэкранном формате, который горизонтально протягивает 35-миллиметровую пленку через камеру, чтобы создать восемь перфорированных кадров пленки, что вдвое больше размера и разрешения стандартной четырехперфорированной 35-миллиметровой пленки. Режиссер Брэди Корбет объяснил свое решение применить именно такой метод.

"Просто казалось, что лучший способ получить доступ к тому периоду (1950-е годы) — это снимать на что-то, что было спроектировано в то же десятилетие", – сказал он.

Съемки продолжались в общей сложности 34 дня с 16 марта по 5 мая 2023 года в Будапеште (Венгрия) и в Карраре (Италия).

В картине снимались Эдриен Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Элвин, Джонатан Хайд и другие.

Лента номинирована на "Оскар" также в категориях "Лучший актер", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж".

"Совершенный незнакомец"

"Совершенный незнакомец" – американский байопик режиссера Джеймса Мэнголда по сценарию Мэнголда и Джея Кокса по мотивам книги 2015 года "Dylan Goes Electric!" Элайджа Уолда. Фильм рассказывает о полемике вокруг перехода Боба Дилана к электрозвучанию.

Действие фильма происходит на музыкальной сцене Нью-Йорка начала 1960-х годов. В нем рассказывается о стремительном взлете 19-летнего музыканта из Миннесоты Боба Дилана как фолк-певца, который покорил концертные залы и занял верхние строчки хит-парадов, а его песни и его таинственность стали мировой сенсацией. Кульминация творчеста – новаторское выступление в стиле электророк-н-ролл на Ньюпортском фольклорном фестивале в 1965 году.

Главную роль в фильме сыграл Тимоти Шаламе.В актерский состав также вошли Эль Фаннинг, Эдвард Нортон, Моника Барбаро, Бойд Холбрук и другие. Примечательно, что Шаламе, Нортон, Барбаро и Холбрук сами исполнили все песни в фильме. Для исполнения роли фолк-певца Пита Сигера Эдвард Нортон играл на настоящей 12-струнной акустической гитаре Martin Сигера с характерным треугольным резонаторным отверстием.

Байопик также номинирован в категории "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший актер второго плана", "Лучший сценарий", "Лучший дизайн костюмов".

"Конклав"

"Конклав" – политический триллер 2024 года оскароносного режиссера Эдварда Бергера по сценарию Питера Строгана по одноименному роману Роберта Харриса 2016 года. В центре сюжета – кардинал Лоуренс, которому поручено провести конклав после неожиданной смерти Папы. Когда самые могущественные лидеры католической церкви собрались со всего мира и были заперты вместе в залах Ватикана, Лоуренс обнаруживает след глубоких тайн, оставленных мертвым Папой. Эти тайны могут потрясти основы Церкви. Оказавштсь в изоляции от внешнего мира, кардиналы конклава, каждый из которых является как избирателем, так и кандидатом, начинают конкурировать в борьбе за кресло понтифика.

Многие действия кардинала Лоуренса и остальных кардиналов во время конклава в фильме соответствуют католической вере и многовековой традиции.

Основные съемки проходили в Риме, на киностудии Чинечитта, где снято более трех тысяч фильмов. Также съемочная группа работала в Королевском дворце в Казерте, в 35 км к северу от Неаполя – главной резиденции правителей Неаполитанского королевства.

В фильме снимались Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Серджио Кастеллитто и Изабелла Росселлини.

"Конклав" также номинирован в категориях "Лучший актер", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший сценарий", "Лучший дизайн костюмов", "Лучший монтаж", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшая музыка".

"Дюна: Часть вторая"

"Дюна: Часть вторая" – эпический научно-фантастический фильм 2024 года, снятый режиссером и сценаристом Дени Вильневом по мотивам романа Фрэнка Герберта "Дюна". Это продолжение первой части франшизы. Во главе повествования – Пол Атрейдес, который объединяется с Чани и фрименами, находясь на тропе мести заговорщикам, уничтожившим его семью. Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он.

Картина стала вторым в списке самых кассовых фильмов 2024 года, превзойдя по сборам первую часть цикла и получила в большинстве положительные отзывы критиков.

"Дюна:Часть вторая" также номинирована в категориях "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший звук", "Лучшие визуальные эффекты".

"Эмилия Перес"

"Эмилия Перес" – французский криминально-комедийный мюзикл 2024 года режиссера Жака Одиара, снятый по его же собственному сценарию. Фильм повествует об успешном адвокате Рите Моро Кастро, которая работает в крупной фирме и больше занимается отбеливанием криминальных авторитетов, чем пользой правосудию. В какой-то момент к ней обращается грозный босс наркокартеля Хуан Дель Монте, он же Манитас, который хочет уйти из бизнеса и исчезнуть, сделав транспереход.

Мировая премьера картины состоялась 18 мая 2024 года в основной конкурсной программе 77-го Каннского кинофестиваля, где четыре главных актрисы были отмечены призом за лучшую женскую роль, а публика 11 минут рукоплескала после завершения показа.

В мюзикле снимались Карла София Гаскон, Зои Салдана, Селена Гомес, Адриана Пасс, Эдгар Рамирес, Марк Иванир.

"Эмилия Перес" номинирована на "Оскар" в 13 категориях, среди которых "Лучшая актриса", "Лучший режиссер", "Лучшая актриса второго плана", "Луший сценарий", "Лучший зарубежный фильм" и других.

"Я все еще здесь"

"Я все еще здесь" – художественный фильм бразильского режиссера Вальтера Саллеса, созданный по мотивам мемуаров Марсело Рубенса Пайвы, сына главного героя картины.

Фильм повествует о бывшем конгрессмене и откровенном критике недавно установленной военной диктатуры Бразилии Рубенсе Пайве, который днем 1971 года был увезен правительственными чиновниками из своего дома в Рио-де-Жанейро. Родным он сказал, что должен дать "показания" властям, после чего исчез. Жена политика, Юнис, мать пятерых детей, потратит десятилетия на поиск правды о том, куда делся ее муж. Разрушительная правдивая история, "Я все еще здесь" воодушевляет своим изображением человеческой стойкости перед лицом несправедливости.

В картине снимались Фернанда Торрес, Фернанда Монтенегру, Селтон Мелу, Маржори Эстиано, Антонио Сабойя и Валентина Ержзаже.

На премьере в Венеции картину встретили 10-минутными овациями. По словам критика Variety Джессики Кианг лента "Я все еще здесь" – это душераздирающая история исчезновения Рубенса Пайвы в 1970 году от рук бразильской военной диктатуры, "рассказанная с красотой и достоинством глазами его жены и детей, которые это пережили".

Лента, кроме "Лучшего фильма", номинирована в категории "Лучшая актриса".

"Никелевые мальчики"

"Никелевые мальчики" – американский исторический драматический фильм Рамелла Росса, основанный на одноименном романе 2019 года Колсона Уайтхеда. Это история Элвуда Кертиса, афро-американского подростка, которого отправляют в исправительную школу для мальчиков Nickel Academy во Флориде после того, как его ложно обвинили в преступлении в 1960-х годах. Там он встречает еще одного ученика, Тернера, и они становятся близкими друзьями, пытаясь пережить ужасы школы, известной своим жестоким обращением с учениками, и ее коррумпированных администраторов.

Лента вдохновлена школой для мальчиков Дозье, ныне закрытым исправительным заведением во Флориде, где издевались над детьми.

Сценарий к фильму написал Росс, а главные роли в нем сыграли Итан Херисс, Брэндон Уилсон, Хэмиш Линклейтер, Фред Хечингер, Дэвид Диггс, Джимми Фэйлс и Онжаню Эллис-Тейлор.

"Никелевые мальчики" поборются не только за побеу в категории "Лучший фильм", но и в номинации "Лучший сценарий".

"Субстанция"

"Субстанция" – франко-британо-американский боди-хоррор 2024 года сопродюсера, сценариста и режиссера Корали Фаржа. Картина рассказывает об Элизабет Спаркл, обладательнице звезды на голливудской Аллее славы и ведущей утреннего телешоу о занятиях аэробикой, которую увольняют из программы в ее 50-ый день рождения. Чтобы удержать уходящую молодость и вернуть себе былую популярность, она готова на все. На помощь ей приходит "Субстанция" – препарат с черного рынка, который предлагает создать новую, более молодую и усовершенствованную версию потребителя. Однако увлечение этим веществом приводит и главную героиню, и ее молодого клона к ужасающим последствиям.

Картина вызвала продолжительные овации после премьеры в Каннах, восторг со стороны критиков и омерзение у многих зрителей из-за слишком натуралистичных и кровавых сцен. Деми Мур, сыгравшая главную роль, получила за свою работу "Золотой глобус" и впервые за 46-летнюю карьеру номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая актриса".

Кроме Деми Мур, в фильме снялись Маргарет Куолли, Деннис Куэйд, Гор Абрамс, Уго Диего Гарсия, Филип Шурер, Джозеф Балдеррама.

"Субстанция" также номинирована в категориях "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший макияж и прическа".

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Злая: Сказка о ведьме Запада" – американский музыкальный фэнтезийный фильм режиссера Джона Чу, адаптированный Стивеном Шварцем и Уинни Холцман из их мюзикла "Злая". В основе сюжета картины – история соперничества двух ведьм из страны Оз – злой Эльфабы и доброй Глинды. Эльфаба, молодая женщина с зеленой кожей, которая учится жизни в Университете Шиз в фантастической стране Оз и завязывает дружбу с популярной среди местных студентов Глиндой. После встречи с удивительным волшебником из страны Оз их дружба достигает перепутья, а жизненные пути расходятся. Непоколебимое стремление Глинды к популярности приводит к тому, что ее соблазняет власть, в то время как решимость Эльфабы оставаться верной себе и окружающим будет иметь неожиданные и шокирующие последствия для ее будущего. Их необыкновенные приключения в стране Оз в конечном итоге приведут к тому, что они исполнят свое предназначение, став Злой Ведьму Запада и Доброй Глиндой.

В фильме снимались Синтия Эриво, Ариана Гранде, Синтия Эриво, Джонатан Бейли, Джефф Голдблюм, Итан Слейтер, Мишель Йео и другие.

Мюзикл также номинирован в категориях "Лучшая актриса", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший дизайн костюмов", "Лучший монтаж", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшая оригинальная музыка", "Лучший звук", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший макияж и прическа".

Ранее Фокус писал, как Анджелина Джоли отреагировала на то, что осталась без номинации на "Оскар".