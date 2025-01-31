"Оскар 2025" — 10 найкращих картин, що претендують на перемогу

Лідером за загальною кількістю номінацій (загалом 13) є фільм "Емілія Перес", кримінальний мюзикл про лідера картелю, який здійснив гендерний перехід. Це досягнення всього на одну номінацію менше, ніж рекорд за загальною кількістю номінацій одного фільму. "Титанік", "Все про Єву" і "Ла-Ла Ленд" отримали по 14.

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2 березня в Лос-Анджелесі відбудеться 97-а щорічна премія "Оскар". Цього року на найпрестижнішу нагороду в номінації "Найкращий фільм" претендують 10 картин. Що це за роботи, розповідає Фокус.

"Анора"

"Анора" – комедійно-драматичний фільм 2024 року американського режисера і сценариста Шона Бейкера.

Картина оповідає про Анору, молоду стриптизерку з Брукліна, яка отримує шанс стати сучасною Попелюшкою. Вона зустрічає Івана, сина-гедоніста російського олігарха. Познайомившись з Анорою, він тут же замовляє приватний танець, після чого викуповує дівчину на цілий тиждень. Через деякий час молоді люди приходять до думки, що між ними виникла взаємна симпатія. Іван і зовсім пропонує дівчині влаштувати весілля у Вегасі, щоб вона забула про колишнє життя і стала дружиною успішної людини. Зрештою Анора таки погоджується на цю аферу. Щойно новина досягає Росії, її казка опиняється під загрозою, оскільки батьки її новоспеченого чоловіка вирушають до Нью-Йорка, щоб домогтися анулювання шлюбу.

Головну роль у фільмі зіграла 25-річна Майкі Медісон, до речі, номінована за свою роботу на "Оскара" в категорії "Найкраща актриса". Шон Бейкер зізнавався, що він уже був шанувальником творчості Майкі після того, як побачив її в картині "Одного разу… у Голлівуді" (2019. Її гра настільки вразила режисера, що він переглянув фільм тільки заради сцен з нею. Потім він побачив акторку в "Крику" (2022), і в цей момент поруч із ним була його дружина Саманта Куан. Коли подружжя виходило з кінотеатру, він одразу ж захотів зв'язатися з агентом Медісон, щоб покликати її у свій фільм.

У картині, крім Медісон, знімалися Марк Ейдельштейн, Юрій Борисов, Карен Карагулян, Олексій Серебряков, Дар'я Єкамасова та інші.

"Анора" також представлена в номінаціях "Найкращий актор другого плану", "Найкращий сценарій", "Найкращий монтаж фільму".

"Бруталіст"

"Бруталіст" – американський драматичний фільм режисера Бреді Корбета. Він розповідає про 30 років життя Ласло Тота, угорського єврейського архітектора, представника стилю "бруталізм", який пережив Голокост. Після закінчення Другої світової війни він емігрував до Сполучених Штатів зі своєю дружиною Ержебет, щоб випробувати на собі "американську мрію". У США їх зустрічають злидні та приниження, проте все змінює зустріч із таємничим і багатим клієнтом. Чарівний на перший погляд промисловець Гаррісон Ван Бюрен підносить Ласло та його родині американську мрію на срібному блюді, доручаючи йому спроєктувати грандіозну модерністську пам'ятку і допомогти сформувати ландшафт країни, яку він тепер називає домом. Це буде найамбітніший проєкт у його кар'єрі, який приведе Ласло та Ержебет як до монументальних висот, так і до руйнівних падінь.

Фільм був знятий повністю у VistaVision, широкоекранному форматі, який горизонтально протягує 35-міліметрову плівку через камеру, щоб створити вісім перфорованих кадрів плівки, що вдвічі більше за розмір і роздільну здатність стандартної чотириперфорованої 35-міліметрової плівки. Режисер Бреді Корбет пояснив своє рішення застосувати саме такий метод.

"Просто здавалося, що найкращий спосіб отримати доступ до того періоду (1950-ті роки) — це знімати на щось, що було спроєктовано в те саме десятиліття", – сказав він.

Зйомки тривали загалом 34 дні з 16 березня до 5 травня 2023 року в Будапешті (Угорщина) і в Каррарі (Італія).

У картині знімалися Едрієн Броуді, Фелісіті Джонс, Гай Пірс, Джо Елвін, Джонатан Гайд та інші.

Стрічка номінована на "Оскар" також у категоріях "Найкращий актор", "Найкраща актриса другого плану", "Найкращий режисер", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкраща операторська робота", "Найкращий монтаж".

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" – американський байопік режисера Джеймса Менголда за сценарієм Менголда і Джея Кокса за мотивами книги 2015 року "Dylan Goes Electric!" Елайджа Волда. Фільм розповідає про полеміку навколо переходу Боба Ділана до електрозвучання.

Дія фільму відбувається на музичній сцені Нью-Йорка початку 1960-х років. У ньому розповідається про стрімкий зліт 19-річного музиканта з Міннесоти Боба Ділана як фолк-співака, що підкорив концертні зали та посів верхні рядки хіт-парадів, а його пісні та його таємничість стали світовою сенсацією. Кульмінація творчості — новаторський виступ у стилі електророк-н-рол на Ньюпортському фольклорному фестивалі 1965 року.

Головну роль у фільмі зіграв Тімоті Шаламе, до акторського складу також увійшли Ель Фаннінг, Едвард Нортон, Моніка Барбаро, Бойд Голбрук та інші. Примітно, що Шаламе, Нортон, Барбаро і Голбрук самі виконали всі пісні у фільмі. Для виконання ролі фолк-співака Піта Сігера Едвард Нортон грав на справжній 12-струнній акустичній гітарі Martin Сігера з характерним трикутним резонаторним отвором.

Байопік також номінований у категорії "Найкращий режисер", "Найкращий актор", "Найкраща актриса другого плану", "Найкращий актор другого плану", "Найкращий сценарій", "Найкращий дизайн костюмів".

"Конклав"

"Конклав" – політичний трилер 2024 року оскароносного режисера Едварда Бергера за сценарієм Пітера Строгана за однойменним романом Роберта Гарріса 2016 року. У центрі сюжету — кардинал Лоуренс, якому доручено провести конклав після несподіваної смерті Папи. Коли наймогутніші лідери католицької церкви зібралися з усього світу і були замкнені разом у залах Ватикану, Лоуренс виявляє слід глибоких таємниць, залишених мертвим Папою. Ці таємниці можуть струсонути основи Церкви. Опинившись в ізоляції від зовнішнього світу, кардинали конклаву, кожен з яких є як виборцем, так і кандидатом, починають конкурувати в боротьбі за крісло понтифіка.

Багато дій кардинала Лоуренса та інших кардиналів під час конклаву у фільмі відповідають католицькій вірі та багатовіковій традиції.

Основні зйомки проходили в Римі, на кіностудії Чінечітта, де знято понад три тисячі фільмів. Також знімальна група працювала в Королівському палаці в Казерті, за 35 км на північ від Неаполя — головній резиденції правителів Неаполітанського королівства.

У фільмі знімалися Рейф Файнс, Стенлі Туччі, Джон Літгоу, Серджіо Кастеллітто та Ізабелла Росселліні.

"Конклав" також номінований у категоріях "Найкращий актор", "Найкраща актриса другого плану", "Найкращий сценарій", "Найкращий дизайн костюмів", "Найкращий монтаж", "Найкраща робота художника-постановника", "Найкраща музика".

"Дюна: Частина друга"

"Дюна: Частина друга" – епічний науково-фантастичний фільм 2024 року, знятий режисером і сценаристом Дені Вільневом за мотивами роману Френка Герберта "Дюна". Це продовження першої частини франшизи. На чолі оповіді – Пол Атрейдес, який об'єднується з Чані та фріменами, перебуваючи на стежці помсти змовникам, які знищили його сім'ю. Зіткнувшись із вибором між коханням усього свого життя і долею відомого всесвіту, він намагається запобігти жахливому майбутньому, яке може передбачити тільки він.

Картина стала другою у списку найкасовіших фільмів 2024 року, перевершивши за зборами першу частину циклу і отримала в більшості позитивні відгуки критиків.

"Дюна:Частина друга" також номінована в категоріях "Найкраща операторська робота", "Найкраща робота художника-постановника", "Найкращий звук", "Найкращі візуальні ефекти".

"Емілія Перес"

"Емілія Перес" – французький кримінально-комедійний мюзикл 2024 року режисера Жака Одіара, знятий за його ж власним сценарієм. Фільм оповідає про успішну адвокатку Риту Моро Кастро, яка працює у великій фірмі і більше займається відбілюванням кримінальних авторитетів, ніж користю правосуддю. У якийсь момент до неї звертається грізний бос наркокартелю Хуан Дель Монте, він же Манітас, який хоче піти з бізнесу і зникнути, зробивши трансперехід.

Світова прем'єра картини відбулася 18 травня 2024 року в основній конкурсній програмі 77-го Каннського кінофестивалю, де чотири головні актриси були відзначені призом за найкращу жіночу роль, а публіка 11 хвилин аплодувала після завершення показу.

У мюзиклі знімалися Карла Софія Гаскон, Зої Салдана, Селена Гомес, Адріана Пасс, Едгар Рамірес, Марк Іванір.

"Емілія Перес" номінована на "Оскара" в 13 категоріях, серед яких "Найкраща акторка", "Найкращий режисер", "Найкраща акторка другого плану", "Найкращий сценарій", "Найкращий зарубіжний фільм" та інших.

"Я все ще тут"

"Я все ще тут" – художній фільм бразильського режисера Вальтера Саллеса, створений за мотивами мемуарів Марсело Рубенса Пайви, сина головного героя картини.

Фільм оповідає про колишнього конгресмена і відвертого критика нещодавно встановленої військової диктатури Бразилії Рубенса Пайве, якого вдень 1971 року урядовці вивезли зі свого будинку в Ріо-де-Жанейро. Рідним він сказав, що має дати "свідчення" владі, після чого зник. Дружина політика, Юніс, мати п'ятьох дітей, витратить десятиліття на пошук правди про те, куди подівся її чоловік. Руйнівна правдива історія, "Я все ще тут" надихає своїм зображенням людської стійкості перед лицем несправедливості.

У картині знімалися Фернанда Торрес, Фернанда Монтенегру, Селтон Мелу, Маржорі Естіано, Антоніо Сабойя і Валентина Ержзаже.

На прем'єрі у Венеції картину зустріли 10-хвилинними оваціями. За словами критика Variety Джессіки Кіанг, стрічка "Я все ще тут" – це несамовита історія зникнення Рубенса Пайви 1970 року від рук бразильської військової диктатури, "розказана з красою та гідністю очима його дружини й дітей, які це пережили".

Стрічка, окрім "Найкращого фільму", номінована в категорії "Найкраща актриса".

"Нікелеві хлопчики"

"Нікелеві хлопчики" – американський історичний драматичний фільм Рамелла Росса, заснований на однойменному романі 2019 року Колсона Вайтхеда. Це історія Елвуда Кертіса, афро-американського підлітка, якого відправляють до виправної школи для хлопчиків Nickel Academy у Флориді після того, як його неправдиво звинуватили у злочині в 1960-х роках. Там він зустрічає ще одного учня, Тернера, і вони стають близькими друзями, намагаючись пережити жахи школи, відомої своїм жорстоким поводженням з учнями, та її корумпованих адміністраторів.

Стрічка натхненна школою для хлопчиків Дозьє, нині закритим виправним закладом у Флориді, де знущалися над дітьми.

Сценарій до фільму написав Росс, а головні ролі в ньому зіграли Ітан Герісс, Брендон Вілсон, Хеміш Лінклейтер, Фред Гечінгер, Девід Діггс, Джиммі Фейлс і Онжаню Елліс-Тейлор.

"Нікелеві хлопчики" змагатимуться не лише за перемогу в категорії "Найкращий фільм", а й у номінації "Найкращий сценарій".

"Субстанція"

"Субстанція" – франко-британсько-американський боді-хоррор 2024 року співпродюсерки, сценаристки і режисерки Коралі Фаржа. Картина розповідає про Елізабет Спаркл, володарку зірки на голлівудській Алеї слави і ведучу ранкового телешоу про заняття аеробікою, яку звільняють з програми в її 50-ий день народження. Щоб утримати молодість і повернути собі колишню популярність, вона готова на все. На допомогу їй приходить "Субстанція" — препарат із чорного ринку, який пропонує створити нову, молодшу та вдосконалену версію споживача. Однак захоплення цією речовиною призводить і головну героїню, і її молодого клона до жахливих наслідків.

Картина викликала тривалі овації після прем'єри в Каннах, захоплення з боку критиків і огиду в багатьох глядачів через занадто натуралістичні та криваві сцени. Демі Мур, яка зіграла головну роль, отримала за свою роботу "Золотий глобус" і вперше за 46-річну кар'єру номінована на "Оскара" в категорії "Найкраща актриса".

Крім Демі Мур, у фільмі знялися Маргарет Куоллі, Денніс Куейд, Гор Абрамс, Уго Дієго Гарсія, Філіп Шурер, Джозеф Балдеррама.

"Субстанція" також номінована в категоріях "Найкращий режисер", "Найкращий сценарій", "Найкращий макіяж і зачіска".

"Зла: Казка про відьму Заходу"

"Зла: Казка про відьму Заходу" – американський музичний фентезійний фільм режисера Джона Чу, адаптований Стівеном Шварцем і Вінні Холцман з їхнього мюзиклу "Зла". В основі сюжету картини – історія суперництва двох відьом із країни Оз – злої Ельфаби і доброї Глінди. Ельфаба, молода жінка із зеленою шкірою, яка навчається життя в Університеті Шиз у фантастичній країні Оз і зав'язує дружбу з популярною серед місцевих студентів Гліндою. Після зустрічі з дивовижним чарівником із країни Оз їхня дружба досягає роздоріжжя, а життєві шляхи розходяться. Непохитне прагнення Глінди до популярності призводить до того, що її спокушає влада, в той час як рішучість Ельфаби залишатися вірною собі й оточенню матиме несподівані й шокуючі наслідки для її майбутнього. Їхні незвичайні пригоди в країні Оз зрештою призведуть до того, що вони виконають своє призначення, ставши Злою Відьмою Заходу і Доброю Глиндою.

У фільмі знялися Синтія Еріво, Аріана Гранде, Синтія Еріво, Джонатан Бейлі, Джефф Голдблюм, Ітан Слейтер, Мішель Йео та інші.

Мюзикл також номінований у категоріях "Найкраща акторка", "Найкраща акторка другого плану", "Найкращий дизайн костюмів", "Найкращий монтаж", "Найкраща робота художника-постановника", "Найкраща оригінальна музика", "Найкращий звук", "Найкращі візуальні ефекти", "Найкращий макіяж і зачіска".

Раніше Фокус писав, як Анджеліна Джолі відреагувала на те, що залишилася без номінації на "Оскар".