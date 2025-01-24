Другий удар поспіль: Анджеліна Джолі не отримала номінацію на "Оскар"

Актриса болісно сприйняла те, що не отримала "Золотого глобуса", а відсутність номінації на "Оскара", за словами наближених до неї людей, і зовсім доб'є її. Актриса вклала всю душу в роль Марії Каллас у фільмі Пабло Ларраїна.

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49-річна голлівудська акторка Анджеліна Джолі розбита новиною про те, що не була номінована на "Оскар 2025" за кращу жіночу роль у фільмі "Марія" Пабло Ларраіна, оскільки, за словами інсайдерів, Голлівуд став на бік її колишнього чоловіка Бреда Пітта, повідомляє Page Six.

У байопіку вона зіграла оперну діву Марію Каллас в останні дні її життя. Критики високо оцінили її гру, оскільки Джолі вклала в цю роль всю душу. Вона навіть навчилася співати оперу і витримала виснажливий цикл голлівудських пресрелізів для просування фільму Netflix.

Новина з'явилася незабаром після того, як вона не змогла отримати номінацію на премію Гільдії кіноакторів за драматичне виконання. Хоча Анджеліна і була номінована на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль, в кінцевому підсумку ця нагорода дісталася визнаній бразильській зірці Фернанді Торрес за фільм "Я все ще тут".

Такий крок з боку Американської кіноакадемії розбив мрію актриси на номінацію.

"Анджеліна буде спустошена. Подивіться на всі її виступи в пресі заради фільму — вона хотіла бути номінованою. Вона знялася в шоу Джиммі Феллона, своєму першому нічному шоу за більш ніж десятиліття. Вона навіть пішла на премію Gotham Awards. Вона знялася для всіх цих обкладинок журналів", — розповіло джерело.

Анджеліна Джолі у фільмі "Марія"

Анонімний експерт з голлівудських нагород повідомив виданню, що відсутність визнання з боку Академії "не пішла на користь Анджеліні — або Netflix", який продюсував "Марію", і що акторка "безсумнівно буде засмучена".

На думку третього інформатора, зневага Джолі з боку Академії була пов'язана з її гучним розлученням з іншим володарем премії "Оскар" Бредом Піттом, яке завершилося минулого місяця після восьмирічної битви. Вони стверджували, що Джолі користується великою популярністю в іноземної преси, тоді як Бред залишається золотим хлопчиком Голлівуду.

"Це просто показує, що Голлівуд — це команда Бреда. Globes показав, що іноземна преса любить її, але це не Голлівуд. Ніхто не збирався йти проти Бреда і давати Анджеліні голос. Люди просто люблять Бреда", — підкреслив він.

Серед інших "ветеранів" кіноіндустрії, хто опинився поза номінаціями, — Памела Андерсон і Ніколь Кідман. Замість цього Академія вирішила номінувати безліч новачків. У списку номінантів — Демі Мур ("Субстанція"), Синтія Еріво ("Зла"), Майкі Медісон ("Анора"), Карла Софія Гаскон ("Емілія Перез") і Фернанда Торрес ("Я все ще тут") боротимуться за звання найкращої актриси на 97-й церемонії вручення премії "Оскар" 2 березня.

Фільм "Марія" ознаменував повернення Анджеліни Джолі на великий екран після багаторічної перерви, впродовж якої вона відточувала свої режисерські навички та проводила час зі своїми дітьми.

Раніше Фокус писав, що ймовірний бойфренд Анджеліни Джолі поставив крапку в чутках про стосунки з актрисою.