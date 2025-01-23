Чекала 46 років: Демі Мур уперше номінована на "Оскар"

"Субстанція" став найсуперечливішим фільмом у кар'єрі Демі Мур, але саме він приніс їй визнання, до якого вона прагнула десятиліттями.

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62-річна голлівудська акторка Демі Мур уперше за майже 44 роки в кіно отримала номінацію на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль (боді-хорор "Субстанція"), повідомляє The New York Post.

Шалено кривава "Субстанція" французької режисерки Коралі Фаржа була малоймовірним претендентом на "Оскара", оскільки члени академії не схильні обирати кров. Але цей рік став винятком: картина претендує на звання найкращого фільму, а Фаржа також отримала номінації "Найкращий режисер" і "Найкращий сценарій".

Демі Мур почала акторську кар'єру на телебаченні наприкінці 1970-років з епізодичних ролей у драматичних серіалах "У.Е.Б." (1978) і "Каз" (1979). 1981 року Мур дебютувала в кіно з роллю Коррі, дівчини головного героя, у спортивній драмі "Вибір". На зорі кар'єри вона зробила собі ім'я за допомогою ">Brat Pack 80-х років, як-от "Головний госпіталь", "Вогні святого Ельма" та ін., і була номінована на "Золотий глобус" 1991 року за блокбастерну мелодраму "Привид". Хіти "Непристойна пропозиція" і "Стриптиз" принесли їй рекордний на той момент гонорар у $12,5 мільйона, а також її шлюб із колегою-зіркою Брюсом Віллісом зробили її голлівудським феноменом 90-х років.

У "Субстанції" Мур постала в образі згасаючої знаменитості Елізабет Спаркл, колись зіркою класу А, а тепер ведучою фітнес-шоу на телебаченні, оскільки індустрія без зволікання відкидає її просто через старіння. Вона відчайдушно шукає найкоротший шлях до молодості. Використавши таємничий препарат, вона отримує "народити" молодшу, більш зрілу версію себе (Маргарет Куеллі). Однак у міру розвитку сюжету і Елізабет, і її юне втілення потрапляють у закручений вир історії.

Фаржа прагнула до екстремального, майже комічного рівня відрази і критики стандартів краси. ""Субстанція" багато в чому про те, чому жінки повинні відповідати, і як це впливає на їхнє життя в соціальному плані.

Гра Мур, схоже, натякає на її власний образ і її минуле як об'єкта жадання, одночасно фетишизованого і лаяного через форму. Особливо багато критики їй дісталося після того, як 1991 року вона з'явилася оголеною на обкладинці Vanity Fair, а знімала її Енні Лейбовіц.

Ця роль принесла Демі похвалу критиків і перемогу на "Золотому глобусі", яка, безсумнівно, підвищила її шанси в Американській кіноакадемії, особливо коли вона виголосила емоційну промову. Явно приголомшена на церемонії на початку цього місяця, зірка зазначила, що в цьому в бізнесі — вже понад чотири десятиліття, і визнання подарувало можливість займатися улюбленою справою і нагадувати собі, що вона причетна до великого світу кіно.

Демі Мур та її "Золотий глобус" Фото: Getty

Прийняття себе і любов до себе далися актрисі непросто. У своїх мемуарах "Навиворіт" 2019 року, що стали бестселером, вона писала про те, наскільки збоченим було її почуття себе, як роками страждала від розладу харчової поведінки і як виснажувала себе тренуваннями.

"Я вкладала всю свою цінність того, ким я була, в те, яким було моє тіло, який воно мало вигляд, і надавала думці інших людей більше значення, ніж собі", — сказала Демі в одному з інтерв'ю минулого року. Саме тому роль, на яку мало яка актриса погодилася б, знайшла в неї відгук.

Актриса розповіла про свою роботу над "Субстанцією"

Раніше Фокус писав, що Демі Мур запідозрили в романі з актором, який молодший на 20 років.