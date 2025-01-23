Ждала 46 лет: Деми Мур впервые номинирована на "Оскар"

"Субстанция" стал самым противоречивым фильмом в карьере Деми Мур, но именно он принес ей признание, к которому она стремилась десятилетиями.

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62-летняя голливудская актриса Деми Мур впервые за почти 44 года в кино получила номинацию на премию "Оскар" за лучшую женскую роль (боди-хоррор "Субстанция"), сообщает The New York Post.

Безумно кровавая "Субстанция" французской режиссера Корали Фаржа была маловероятным претендентом на "Оскар", поскольку члены академии не склонны выбирать кровь. Но этот год стал исключением: картина претендует на звание лучшего фильма, а Фаржа также получила номинации "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий".

Деми Мур начала актерскую карьеру на телевидении в конце 1970-годов с эпизодических ролей в драматических сериалах "У.Э.Б." (1978) и "Каз" (1979). В 1981 году Мур дебютировала в кино с ролью Корри, девушки главного героя, в спортивной драме "Выбор". На заре карьеры она сделала себе имя с помощью Brat Pack 80-х годов, таких как "Главный госпиталь", "Огни святого Эльма" и др, и была номинирована на "Золотой глобус" в 1991 году за блокбастерную мелодраму "Призрак". Хиты "Непристойное предложение" и "Стриптиз" принесли ей рекордный на тот момент гонорар в $12,5 миллиона, а также ее брак с коллегой-звездой Брюсом Уиллисом сделали ее голливудским феноменом 90-х годов.

В "Субстанции" Мур предстала в образе угасающей знаменитости Элизабет Спаркл, когда-то звездой класса А, а теперь ведущей фитнес-шоу на телевидении, поскольку индустрия без промедления отвергает ее просто из-за старения. Она отчаянно ищет кратчайший путь к молодости. Использовав таинственный препарат она получает "родить" более молодую, более зрелую версию себя (Маргарет Куэлли). Однако по мере развития сюжета и Элизабет, и ее юное воплощение попадают в закрученный водоворот истории.

Фаржа стремилась к экстремальному, почти комическому уровню отвращения и критике стандартов красоты. ""Субстанция" во многом о том, чему женщины должны соответствовать, и как это влияет на их жизнь в социальном плане.

Игра Мур, похоже, намекает на ее собственный образ и ее прошлое как объекта вожделения, одновременно фетишизированного и ругаемого из-за формы. Особенно много критики ей досталось после того, как в 1991 году она появилась обнаженной на обложке Vanity Fair, а снимала ее Энни Лейбовиц.

Эта роль принесла Деми похвалу критиков и победу на "Золотом глобусе", которая, несомненно, повысила ее шансы в Американской киноакадемии, особенно когда она произнесла эмоциональную речь. Явно потрясенная на церемонии в начале этого месяца, звезда отметила, что в этом в бизнесе – уже более четырех десятилетий, и признание подарило возможность заниматься любимым делом и напоминать себе, что она причастна к великому миру кино.

Деми Мур и ее "Золотой глобус" Фото: Getty

Принятие себя и любовь к себе дались актрисе непросто. В своих мемуарах "Наизнанку" 2019 года, ставших бестселлером, она писала о том, насколько извращенным было ее чувство себя, как годами страдала от расстройства пищевого поведения и как изнуряла себя тренировками.

"Я вкладывала всю свою ценность того, кем я была, в то, как было мое тело, как оно выглядело, и придавала мнению других людей больше значения, чем себе", — сказала Деми в одном из интервью в прошлом году. Именно поэтому роль, на которую мало какая актриса согласилась бы, нашла у нее отклик.

Актриса рассказала о своей работе над "Субстанцией"

Ранее Фокус писал, что Деми Мур заподозрили в романе с актером, который младше на 20 лет.