62-летнюю Деми Мур заподозрили в романе с актером, который младше на 20 лет (видео)

Причиной для слухов стало видео, сделанное за кулисами "Золотого глобуса", где Деми и Эндрю держатся за руки.

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Американская оскароносная звезда кино Деми Мур спровоцировала слухи о тайном романе с актером Эндрю Гарфилдом, которому 41 год. Как пишет Daily Mail, внимательные пользователи социальных сетей заметили очень кокетливое взаимодействие между знаменитостями в недавнем закулисном видео с церемонии вручения премии "Золотой глобус".

На фоне слухов о том, что пара находится в тайном романе, поклонники снова выложили кадры интимного момента между звездами во время церемонии вручения наград, которая состоялась в начале этого месяца.

В посте, загруженном @parismatch, Деми, которая в тот вечер получила свой первый "Золотой глобус" за главную роль в фильме "Субстанция", держит Ендрю за руки, когда они близко разговаривают и пристально смотрят друг другу в глаза. Эти кадры спровоцировали домыслы, что между ними больше чем дружба.

Ранее ресурс DeuxMoi, распространяющий не всегда правдивые слухи, писал, что "Эндрю Гарфилд гостит у Деми Мур в ее доме в Сан-Вэлли, штат Айдахо".

Во время церемонии вручения премии "Золотой глобус" Мур и Гарфилд, разделили сцену, когда он вручил ей награду за лучшую женскую роль.

Ранее Мур была замужем за 46-летним Эштоном Катчером. Их брак длился с 2005 по 2013 год. Ее первым мужем стал Брюсом Уиллис, с которым она была в браке 1987 по 2000 год и родила ему троих дочерей.

Гарфилд встречался с Эммой Стоун, Ритой Орой, Эшлинг Би, Алиссой Миллер и доктором Кейт Томас.

Никто из актеров пока никак не прокомментировал эти слухи.

Ранее Фокус писал, что Деми Мур попала в скандал из-за архивного видео, где целовалась с 15-летним актером.