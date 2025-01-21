62-річну Демі Мур запідозрили в романі з актором, який молодший на 20 років (відео)

Причиною для чуток стало відео, зроблене за лаштунками "Золотого глобуса", де Демі та Ендрю тримаються за руки.

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Американська оскароносна зірка кіно Демі Мур спровокувала чутки про таємний роман з актором Ендрю Гарфілдом, якому 41 рік. Як пише Daily Mail, уважні користувачі соціальних мереж помітили дуже кокетливу взаємодію між знаменитостями в нещодавньому закулісному відео з церемонії вручення премії "Золотий глобус".

На тлі чуток про те, що пара перебуває в таємному романі, шанувальники знову виклали кадри інтимного моменту між зірками під час церемонії вручення нагород, яка відбулася на початку цього місяця.

У пості, завантаженому @parismatch, Демі, яка того вечора отримала свій перший "Золотий глобус" за головну роль у фільмі "Субстанція", тримає Ендрю за руки, коли вони близько розмовляють і пильно дивляться одне одному в очі. Ці кадри спровокували домисли, що між ними більше ніж дружба.

Раніше ресурс DeuxMoi, що поширює не завжди правдиві чутки, писав, що "Ендрю Гарфілд гостює у Демі Мур в її будинку в Сан-Веллі, штат Айдахо".

Під час церемонії вручення премії "Золотий глобус" Мур і Гарфілд розділили сцену, коли він вручив їй нагороду за найкращу жіночу роль.

Раніше Мур була одружена з 46-річним Ештоном Катчером. Їхній шлюб тривав з 2005 по 2013 рік. Її першим чоловіком став Брюс Вілліс, з яким вона була у шлюбі 1987-2000 років і народила йому трьох дочок.

Гарфілд зустрічався з Еммою Стоун, Ритою Орою, Ешлінг Бі, Аліссою Міллер і доктором Кейт Томас.

Ніхто з акторів поки що ніяк не прокоментував ці чутки.

Раніше Фокус писав, що Демі Мур потрапила в скандал через архівне відео, де цілувалася з 15-річним актором.