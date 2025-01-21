62-річну Демі Мур запідозрили в романі з актором, який молодший на 20 років (відео)
Причиною для чуток стало відео, зроблене за лаштунками "Золотого глобуса", де Демі та Ендрю тримаються за руки.
Американська оскароносна зірка кіно Демі Мур спровокувала чутки про таємний роман з актором Ендрю Гарфілдом, якому 41 рік. Як пише Daily Mail, уважні користувачі соціальних мереж помітили дуже кокетливу взаємодію між знаменитостями в нещодавньому закулісному відео з церемонії вручення премії "Золотий глобус".
На тлі чуток про те, що пара перебуває в таємному романі, шанувальники знову виклали кадри інтимного моменту між зірками під час церемонії вручення нагород, яка відбулася на початку цього місяця.
У пості, завантаженому @parismatch, Демі, яка того вечора отримала свій перший "Золотий глобус" за головну роль у фільмі "Субстанція", тримає Ендрю за руки, коли вони близько розмовляють і пильно дивляться одне одному в очі. Ці кадри спровокували домисли, що між ними більше ніж дружба.
Раніше ресурс DeuxMoi, що поширює не завжди правдиві чутки, писав, що "Ендрю Гарфілд гостює у Демі Мур в її будинку в Сан-Веллі, штат Айдахо".
Під час церемонії вручення премії "Золотий глобус" Мур і Гарфілд розділили сцену, коли він вручив їй нагороду за найкращу жіночу роль.
Раніше Мур була одружена з 46-річним Ештоном Катчером. Їхній шлюб тривав з 2005 по 2013 рік. Її першим чоловіком став Брюс Вілліс, з яким вона була у шлюбі 1987-2000 років і народила йому трьох дочок.
Гарфілд зустрічався з Еммою Стоун, Ритою Орою, Ешлінг Бі, Аліссою Міллер і доктором Кейт Томас.
Ніхто з акторів поки що ніяк не прокоментував ці чутки.
Раніше Фокус писав, що Демі Мур потрапила в скандал через архівне відео, де цілувалася з 15-річним актором.