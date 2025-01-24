Второй удар подряд: Анджелина Джоли не получила номинацию на "Оскар"

Актриса болезненно восприняла то, что не получила "Золотой глобус", а отсутствие номинации на "Оскар", по словам приближенных к ней людей, и вовсе добъет ее. Актриса вложила всю душу в роль Марии Каллас в фильме Пабло Ларраина.

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49-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли разбита новостью о том, что не была номинирована на "Оскар 2025" за лучшую женскую роль в фильме "Мария" Пабло Ларраина, поскольку, по словам инсайдеров, Голливуд встал на сторону ее бывшего мужа Брэда Питта, сообщает Page Six.

В байопике она сыграла оперную диву Марию Каллас в последние дни ее жизни. Критики высоко оценили ее игру, поскольку Джоли вложила в эту роль всю душу. Она даже научилась петь оперу и выдержала изнурительный цикл голливудских пресс-релизов для продвижения фильма Netflix.

Новость появилась вскоре после того, как она не смогла получить номинацию на премию Гильдии киноактеров за драматическое исполнение. Хотя Анджелина и была номинирована на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль, в конечном итоге эта награда досталась признанной бразильской звезде Фернанде Торрес за фильм "Я все еще здесь".

Такой шаг со стороны Американской киноакадемии разбил мечту актрисы на номинацию.

"Анджелина будет опустошена. Посмотрите на все ее выступления в прессе ради фильма – она хотела быть номинированной. Она снялась в шоу Джимми Фэллона, своем первом ночном шоу за более чем десятилетие. Она даже пошла на премию Gotham Awards. Она снялась для всех этих обложек журналов", – рассказал источник.

Анджелина Джоли в фильме "Мария"

Анонимный эксперт по голливудским наградам сообщил изданию, что отсутствие признания со стороны Академии "не пошло на пользу Анджелине – или Netflix", который продюсировал "Марию", и что актриса "несомненно будет расстроена".

По мнению третьего информатора, пренебрежение Джоли со стороны Академии было связано с ее громким разводом с другим обладателем премии "Оскар" Брэдом Питтом, который завершился в прошлом месяце после восьмилетней битвы. Они утверждали, что Джоли пользуется большой популярностью у иностранной прессы, в то время как Брэд остается золотым мальчиком Голливуда.

"Это просто показывает, что Голливуд – это команда Брэда. Globes показал, что иностранная пресса любит ее, но это не Голливуд. Никто не собирался идти против Брэда и давать Анджелине голос. Люди просто любят Брэда", – подчеркнул он.

Среди других "ветеранов" киноиндустрии, кто оказался вне номинаций, – Памела Андерсон и Николь Кидман. Вместо этого Академия решила номинировать множество новичков. В списке номинантов – Деми Мур ("Субстанция"), Синтия Эриво ("Злая"), Майки Мэдисон ("Анора"), Карла София Гаскон ("Эмилия Перез") и Фернанда Торрес ("Я все еще здесь") будут бороться за звание лучшей актрисы на 97-й церемонии вручения премии "Оскар" 2 марта.

Фильм "Мария" ознаменовал возвращение Анджелины Джоли на большой экран после многолетнего перерыва, в течение которого она оттачивала свои режиссерские навыки и проводила время со своими детьми.

Ранее Фокус писал, что предполагаемый бойфренд Анджелины Джоли поставил точку в слухах об отношениях с актрисой.