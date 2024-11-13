Без макияжа и украшений: Памела Андерсон на премьере своего нового фильма (фото)

Критики высоко оценивают картину "Последняя танцовщица". В ней Памела сыграла опытную танцовщицу, которая после закрытия шоу вынуждена переосмыслить свою жизнь.

57-летняя канадская актриса Памела Андерсон посетила премьеру своего нового фильма "Последняя танцовщица", в очередной раз отказавшись от макияжа. Об этом пишет Daily Mail.

Андерсон была в белой рубашке на пуговицах, которую заправила в льняную юбку миди, когда появилась на событии в Нью-Йорке. Звезда "Спасателей Малибу" также продемонстрировала замшевые нюдовые лодочки на высоких шпильках.

Памела отказалась от каких-либо аксессуаров, сделав акцент на основном образе.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Канадская знаменитость зачесала свои платиново-светлые волосы в низкий хвост и продемонстрировала свою красоту без декоративной косметики.

На отказ актрисы от макияжа повлияла смерть ее визажистки и желание принимать себя такой, какая она есть.

"Мы достаточно хороши такими, какие мы есть. Я должна напоминать себе об этом каждый день", — говорила звезда экрана.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Памела Андерсон получила положительные отзывы о своей работе в новой картине, где играет опытную танцовщицу. Критики на Rotten Tomatoes дали фильму рейтинг 81 процент. Сейчас картина демонстрируется на различных кинофестивалях после премьеры на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре. Фильм выйдет в ограниченный прокат 13 декабря.

Напомним, почему Памела Андерсон покинула США.

Также Фокус писал о секретах естественной красоты Памелы Андерсон.