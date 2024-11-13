Без макіяжу та прикрас: Памела Андерсон на премʼєрі свого нового фільму (фото)

Критики високо оцінюють картину "Остання тацівниця". У ній Памела зіграла досвідчену танцівницю, яка після закриття шоу змушена переосмислити своє життя.

57-річна канадська акторка Памела Андерсон відвідала премʼєру свого нового фільму "Остання танцівниця", вчергове відмовившись від макіяжу. Про це пише Daily Mail.

Андерсон була в білій сорочці на ґудзиках, яку заправила в лляну спідницю міді, коли зʼявилася на події в Нью-Йорку. Зірка "Рятівників Малібу" також продемонструвала замшеві нюдові човники на високих шпильках.

Памела відмовилася від будь-яких аксесуарів, зробивши акцент на основному образі.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Канадська знаменитість зачесала своє платиново-світле волосся в низький хвіст і продемонструвала свою красу без декоративної косметики.

На відмову акторки від макіяжу вплинула смерть її візажистки та бажання приймати себе такою, яка вона є.

"Ми достатньо хороші такими, якими ми є. Я повинна нагадувати собі про це щодня", — говорила зірка екрану.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Памела Андерсон отримала позитивні відгуки про свою роботу в новій картині, де грає досвідчену танцівницю. Критики на Rotten Tomatoes дали фільму рейтинг 81 відсоток. Наразі картина демонструється на різних кінофестивалях після прем'єри на Міжнародному кінофестивалі в Торонто у вересні. Фільм вийде в обмежений прокат 13 грудня.

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