57-річна Памела Андерсон розкрила свої секрети природної краси

Останнім часом зірка екрану живе на острові в Канаді. Вона багато часу проводить на природі та готує їсти.

57-річна канадська акторка та модель Памела Андерсон розкрила свої секрети краси. Про це пише The Times.

Андерсон була однією з, якщо не найбільш культовою моделлю Playboy 90-х.

Втім, в останні роки зіркова блондинка, яка прославилася після серіалу "Рятівники Малібу", залишила позаду свою роль одного з найбільших секс-символів дев’яностих і нульових і показала "себе справжню".

Памела, яка все частіше зʼявляється на червоних доріжках без макіяжу, розкрила свої секрети збереження природної краси.

"Ми достатньо хороші такими, якими ми є. Я повинна нагадувати собі про це щодня", — сказала вона, перш ніж зізнатися, що уникає телефону та соціальних мереж "за будь-яку ціну".

Зокрема, зірка екрану записує завдання на день у своєму щоденнику, перш ніж вийти з дому до сходу сонця, щоб воззʼєднатися з природою.

Памела Андерсон Фото: pamelaanderson/instagram

Акторка зізналася, що проходить 4-10 кілометрів на день, читає та дивиться старі фільми у вільний час.

Коли Памела не займається літературою, вона, як правило, готує на кухні свого будинку на острові Ванкувер у Канаді.

Акторка називає дім своїм рятівником, а ферма, яка належить її родині понад 100 років, дозволяє їй відчувати себе "вкоріненою" та дозволяє їй "заправлятися".

Памела Андерсон

Тут знаменитість працювала над своєю веганською кулінарною книгою, яка зосереджена на її пристрасті до процесів повільного приготування, зокрема, маринування та бродіння.

"Кожне кохання, кожен досвід — це досвід навчання, і я вдячна за все. Але я дивлюся назад і бачу людину, яка на початку свого життя пережила певну травму", — зізналася Памела.

За словами акторки, образ, який вона створила, "полягав у тому, як вона захищала себе і як вона намагалася бути певним чином для певних людей, щоб зробити їх щасливими".

"А потім я просто схопилася і сказала: "Що я роблю?" З ким я конкурую? Чого я намагаюся досягти?" Коли я дивлюся на своє минуле, я думаю, що я не мала контролю", — зазначила зірка "Рятівників Малібу".

А свій образ Playboy Памела називає "героєм мультфільму", а не справжньою собою.

Нагадаємо, Памела Андерсон без макіяжу вийшла на червону доріжку.

Також Фокус писав про те, чи вільне серце Памели Андерсон.