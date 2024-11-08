57-річна Памела Андерсон без макіяжу вийшла у світ (фото)

Зірка екрану зробила ставку на світлі відтінки. Вона представила свій новий фільм.

57-річна канадська акторка та модель Памела Андерсон зʼявилася без макіяжу на показі фільму "Остання танцівниця" в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Рятувальників Малібу" продемонструвала стильнй білу блузку та відповідні штани, коли сиділа на стільці під час сесії запитань і відповідей та позувала на червоній доріжці.

Андерсон доповнила свій ансамбль парою білих туфель на підборах. Вона зібрала світлі пасма від обличчя у хвіст.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Канадська зірка екрану отримала захоплені відгуки про свою роботу в новій картині, де грає досвідчену танцівницю. Критики на Rotten Tomatoes дали фільму рейтинг 81 відсоток. Наразі картина демонструється на різних кінофестивалях після прем'єри на Міжнародному кінофестивалі в Торонто у вересні. Фільм вийде в обмежений прокат 13 грудня.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Зокрема, на відмову Памели Андерсон від косметики вплинула смерть її візажистки та близької подруги. Алексіс Фогель пішла із життя від раку молочної залози. Також акторка вирішила сприймати себе такою, яка вона є.

"Я думаю, що ми всі починаємо виглядати трохи смішно, коли стаємо старшими. І я сміюся з себе, коли дивлюся в дзеркало. Я говорю: "Вау, це справді… Що зі мною відбувається?" Це подорож", – говорила Памела.

Нагадаємо, чому Памела Андерсон покинула США.

Також Фокус писав про те, чи вільне серце Памели Андерсон.