"Сумно і самотньо": Памела Андерсон зізналася, чому поїхала з Голлівуду

Тепер зірка екрану живе на острові в Канаді. Вона повернулася на батьківщину після багатьох років у Малібу.

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57-річна канадсько-американська акторка та модель Памела Андерсон розповіла, чому вона покинула Голлівуд і переїхала на батьківщину в Канаду. Про це пише Women’s Wear Daily.

Зірка "Рятівників Малібу" зізналася, що її рішення було прийнято як спосіб для неї "по-справжньому поглянути на [своє] життя і згадати, ким [вона] була".

"Не та, ким мене називали інші люди, і я не хотіла, щоб щось, що сталося зі мною, визначало мене. Я хотіла, щоб те, що я роблю, визначало мене", – зазначила Памела.

Переїзд Памели Андерсон до Канади

Зірка "Рятівників Малібу" виїхала із США на острів Ванкувер, Британська Колумбія, кілька років тому під час періоду самороздумів. У 2021 році вона виставила на продаж свій маєток у Малібу за 11,8 млн доларів.

В інтерв’ю Better Homes & Gardens у серпні 2024 Андерсон згадала, що вона "в якийсь момент здалася" і відчула, що їй "потрібні зміни" перед її переїздом.

Будинок Памели Андерсон у Малібу

"Я не знаю, що сталося за останні кілька десятиліть, але зараз я відчуваю себе настільки далекою від того, ким я була", — пояснила вона виданню.

Андерсон додала, що вона також відчуває себе "дуже сумною та самотньою", а також "незрозумілою".

"Я відчувала, що справді зіпсувалася, що все моє життя було купою помилок", — сказала вона.

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