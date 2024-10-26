"Не можу не говорити": Ліам Нісон зізнався, що закоханий у Памелу Андерсон

Зірка фільму "Список Шиндлера", який раніше запевняв, що назавжди покінчив із побаченнями та стосунками, розповів, чим саме вразила його 57-річна акторка.

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72-річний Ліам Нісон зізнався в коханні своїй колезі за фільмом "Голий пістолет" Памелі Андерсон, 57 років, після того як заявив, що більше не має стосунків і не зацікавлений у побаченнях. Про це пише Page Six.

"Що стосується Памели, то, по-перше, я в неї шалено закоханий. З нею просто приголомшливо працювати. Я не можу не говорити їй компліменти", — захоплено розповідав Нісон в інтерв'ю, говорячи про перезапуск культової комедії.

Нісон сказав, що його також вразило те, що у Памели немає "величезного его". І зізнався, що з нею дуже легко працювати.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Памела Андерсон, говорячи про Ліама Нісона, також обсипала його компліментами, назвавши його "ідеальним джентльменом" і "дуже скромною людиною".

"Він виявляє у вас найкраще... з повагою, добротою і глибиною досвіду. Для мене величезна честь і удача працювати з ним", — додала акторка і модель. Вона розповіла, що колега піклувався про неї на знімальному майданчику, загортаючи у своє пальто, якщо бачив, що їй було холодно.

Хоча Нісон, здавалося б, довів, що лицарство не померло, його кохання до Андерсон, схоже, суто платонічне.

Буквально днями видання People опублікувало інтерв'ю, в якому зірка "Заручниці" заявив, що покінчив із побаченнями.

Він зустрічався з Гелен Міррен, з якою знімався в картині "Ескалібур", але з 1994 року Нісон був одружений з актрисою Наташею Річардсон, донькою актриси Ванесси Редгрейв зі знаменитої англійської акторської династії.

Ліам Нісон і Наташа Річардсон Фото: Getty Images

Але Наташа трагічно загинула 2009 року, отримавши смертельні травми, катаючись на лижах. Відтоді Ліам Нісон виховував двох їхніх спільних синів і більше ні з ким не одружувався, хоча мав короткий роман із менеджеркою зі зв'язків із громадськістю Фрейєю Сент-Джонстон.

"Я вже все це пережив", — підтвердив він під час бесіди.

Памела Андерсон, утім, була одружена кілька разів. Колишня модель Playboy була одружена з учасником Mötley Crüe Томмі Лі, від якого у неї є дорослі сини Брендон і Ділан.

Вони таємно одружилися на пляжі в Мексиці 1995 року, через кілька днів після знайомства, але розлучилися 1998 року.

Памела Андерсон із синами Фото: Pandora

У 2006 році вона пішла до вівтаря з Кідом Роком, але до кінця року вони розлучилися. Також вона була одружена з Ріком Соломоном у 2007 і 2013 роках.

І 2020 року Памела 12 днів була одружена з кінопродюсером Джоном Пітерсом. Її останнім чоловіком ненадовго став охоронець Ден Гейхерст. У своїх мемуарах 2023 року "З любов'ю, Памело" вона зізналася, що була "по-справжньому закохана" тільки в Лі.

А на запитання журналістів, чи зайняте її серце, Памела Андерсон замислилася, і назвала себе одиначкою.