"Не можу не говорити": Ліам Нісон зізнався, що закоханий у Памелу Андерсон
Зірка фільму "Список Шиндлера", який раніше запевняв, що назавжди покінчив із побаченнями та стосунками, розповів, чим саме вразила його 57-річна акторка.
72-річний Ліам Нісон зізнався в коханні своїй колезі за фільмом "Голий пістолет" Памелі Андерсон, 57 років, після того як заявив, що більше не має стосунків і не зацікавлений у побаченнях. Про це пише Page Six.
"Що стосується Памели, то, по-перше, я в неї шалено закоханий. З нею просто приголомшливо працювати. Я не можу не говорити їй компліменти", — захоплено розповідав Нісон в інтерв'ю, говорячи про перезапуск культової комедії.
Нісон сказав, що його також вразило те, що у Памели немає "величезного его". І зізнався, що з нею дуже легко працювати.
Памела Андерсон, говорячи про Ліама Нісона, також обсипала його компліментами, назвавши його "ідеальним джентльменом" і "дуже скромною людиною".
"Він виявляє у вас найкраще... з повагою, добротою і глибиною досвіду. Для мене величезна честь і удача працювати з ним", — додала акторка і модель. Вона розповіла, що колега піклувався про неї на знімальному майданчику, загортаючи у своє пальто, якщо бачив, що їй було холодно.
Хоча Нісон, здавалося б, довів, що лицарство не померло, його кохання до Андерсон, схоже, суто платонічне.
Буквально днями видання People опублікувало інтерв'ю, в якому зірка "Заручниці" заявив, що покінчив із побаченнями.
Він зустрічався з Гелен Міррен, з якою знімався в картині "Ескалібур", але з 1994 року Нісон був одружений з актрисою Наташею Річардсон, донькою актриси Ванесси Редгрейв зі знаменитої англійської акторської династії.
Але Наташа трагічно загинула 2009 року, отримавши смертельні травми, катаючись на лижах. Відтоді Ліам Нісон виховував двох їхніх спільних синів і більше ні з ким не одружувався, хоча мав короткий роман із менеджеркою зі зв'язків із громадськістю Фрейєю Сент-Джонстон.
"Я вже все це пережив", — підтвердив він під час бесіди.
Памела Андерсон, утім, була одружена кілька разів. Колишня модель Playboy була одружена з учасником Mötley Crüe Томмі Лі, від якого у неї є дорослі сини Брендон і Ділан.
Вони таємно одружилися на пляжі в Мексиці 1995 року, через кілька днів після знайомства, але розлучилися 1998 року.
У 2006 році вона пішла до вівтаря з Кідом Роком, але до кінця року вони розлучилися. Також вона була одружена з Ріком Соломоном у 2007 і 2013 роках.
І 2020 року Памела 12 днів була одружена з кінопродюсером Джоном Пітерсом. Її останнім чоловіком ненадовго став охоронець Ден Гейхерст. У своїх мемуарах 2023 року "З любов'ю, Памело" вона зізналася, що була "по-справжньому закохана" тільки в Лі.
А на запитання журналістів, чи зайняте її серце, Памела Андерсон замислилася, і назвала себе одиначкою.