Ліам Нісон, зірка "Заручниці", заявив, що покінчив із побаченнями після загибелі дружини

Кінозірка Наташа Річардсон померла 2009 року, отримавши травму, катаючись на лижах.

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72-річний Ліам Нісон зізнався, що покінчив із побаченнями після смерті дружини Наташі Річардсон. Зірка фільмів "Список Шиндлера", "Заручниця" і "Пасажир", сказав, що більше не шукає романтичних стосунків. Про це пише Page Six.

Коли в недавньому інтерв'ю актора запитали, чи зустрічається він із ким-небудь, він прямо відповів: "Ні, одним словом".

"Я вже все це пережив", — сказав Нісон.

Ліам Нісон Фото: Getty Images

Номінований на премію "Оскар" актор був одружений з акторкою Наташею Річардсон з 1994 по 2009 рік, коли вона трагічно померла від епідуральної гематоми після випадкового удару головою під час катання на лижах. У пари двоє синів — Міхаель і Даніель.

"Це було жахливо", — сказав він про її смерть.

Через півтора року після смерті зірки "Історії служниці" Ліам Нісон почав зустрічатися з бізнесвумен Фрейєю Сент-Джонстон. Пара розлучилася після двох років стосунків.

За десять років з моменту їхнього розриву актор ні з ким публічно не спілкувався, хоча 2016 року він заявляв, що мав романтичні стосунки з "неймовірно відомою" жінкою.

Хоча Нісон воліє тримати свої стосунки в таємниці, востаннє він натякав на цю тему під час інтерв'ю в лютому 2022 року для свого фільму "Гра тіней".

Під час бесіди з учасниками австралійського ранкового ток-шоу "Sunrise" Нісон зізнався, що "закохався" в австралійку жінку під час зйомок у Мельбурні.

Однак Нісон не зміг висловити свої почуття, оскільки неназвана жінка не була вільна.

"Я любив Мельбурн, я любив нашу австралійську команду. У них було чудове почуття гумору", — додав він.

"Я завів пару приятелів і одного разу закохався, поки був там, але вона вже була зайнята", — зізнався актор.

Нісон не розкрив, чи була неназвана жінка його колегою по фільму або кимось іншим на знімальному майданчику.

Зірка "Списку Шиндлера" розповів, що, не маючи романтичних стосунків, більшу частину часу він проводить за роботою, читанням і "простими речами", наприклад, дивиться фільми зі своїми синами Міхаелем (29 років) і Даніелем (28 років).

Ліам Нісон і Наташа Річардсон у 2002 році Фото: Getty Images

"Мені неймовірно пощастило. Я ніколи, ніколи не забуваю про це. Навіть у поганий день на знімальному майданчику, наприклад, я завжди щипаю себе і кажу: "Давай, давай. Тобі нема на що скаржитися". І це правда", — озираючись на життя, яке він побудував зі своїми синами, Нісон сказав: "Я думаю, Наташа пишалася б. Я сподіваюся на це".

Нагадаємо, навесні 2024 року стало відомо, що Ліам Нісон і Памела Андерсон отримали ролі в перезапуску культової комедії "Голий пістолет".