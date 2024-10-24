Лиам Нисон, звезда "Заложницы", заявил, что покончил со свиданиями после гибели жены

Кинозвезда Наташа Ричардсон умерла в 2009 году, получив травму, катаясь на лыжах.

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72-летний Лиам Нисон признался, что покончил со свиданиями после смерти жены Наташи Ричардсон. Звезда фильмов "Список Шиндлера", "Заложница" и "Пассажир", сказал, что больше не ищет романтических отношений. Об этом пишет Page Six.

Когда в недавнем интервью актера спросили, встречается ли он с кем-нибудь, он прямо ответил: "Нет, одним словом".

"Я уже все это пережил", — сказал Нисон.

Лиам Нисон Фото: Getty Images

Номинированный на премию "Оскар" актер был женат на актрисе Наташе Ричардсон с 1994 по 2009 год, когда она трагически скончалась от эпидуральной гематомы после случайного удара головой во время катания на лыжах. У пары двое сыновей – Михаэль и Даниэль.

"Это было ужасно", — сказал он о ее смерти.

Спустя полтора года после смерти звезды "Истории служанки" Лиам Нисон начал встречаться с бизнесвумен Фрейей Сент-Джонстон. Пара рассталась после двух лет отношений.

За десять лет с момента их разрыва актер ни с кем публично не общался, хотя в 2016 году он заявлял, что у него были романтические отношения с "невероятно известной" женщиной.

Хотя Нисон предпочитает держать свои отношения в тайне, последний раз он намекал на эту тему во время интервью в феврале 2022 года для своего фильма "Игра теней".

Во время беседы с участниками австралийского утреннего ток-шоу "Sunrise" Нисон признался, что "влюбился" в австралийку женщину во время съемок в Мельбурне.

Однако Нисон не смог высказать свои чувства, поскольку неназванная женщина не была свободна.

"Я любил Мельбурн, я любил нашу австралийскую команду. У них было отличное чувство юмора", — добавил он.

"Я завел пару приятелей и однажды влюбился, пока был там, но ее уже была занята", — признался актер.

Нисон не раскрыл, была ли неназванная женщина его коллегой по фильму или кем-то другим на съемочной площадке.

Звезда "Списка Шиндлера" рассказал, что, не имея романтических отношений, большую часть времени он проводит за работой, чтением и "простыми вещами", например, смотрит фильмы со своими сыновьями Михаэлем (29 лет) и Даниэлем (28 лет).

Лиам Нисон и Наташа Ричардсон в 2002 году Фото: Getty Images

"Мне невероятно повезло. Я никогда, никогда не забываю об этом. Даже в плохой день на съемочной площадке, например, я всегда щипаю себя и говорю: "Давай, давай. Тебе не на что жаловаться". И это правда", — оглядываясь на жизнь, которую он построил со своими сыновьями, Нисон сказал: "Я думаю, Наташа гордилась бы. Я надеюсь на это".

Напомним, весной 2024 года стало известно, что Лиам Нисон и Памела Андерсон получили роли в перезапуске культовой комедии "Голый пистолет".