57-річна Памела Андерсон відверто зізналася чи вільне її серце (фото)

Памела Андерсон була одружена п'ять разів, причому двічі за одним і тим самим чоловіком. Зі своїм останнім чоловіком вона розлучилася 2022 року.

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Знаменита американська акторка Памела Андерсон у вівторок, 22 жовтня, прийшла на шоу Дрю Беррімор і поділилася подробицями свого особистого життя, повідомляє Daily Mail.

57-річну зірку серіалу "Рятувальники Малібу" запитали, чи вільне її серце зараз після розлучення зі своїм п'ятим чоловіком, охоронцем Деном Гейхерстом. Вона трохи забарилася і відверто розповіла: "Ну, це, напевно, варіації слова "одиначка" мені більше підходить. Я не знаю. Ні, я навіть не думаю про це зараз", — пояснила колишня модель Playboy.

Потім вона додала, що рада була випустити кулінарну книгу під назвою "Я кохаю тебе": "Я просто думаю про весь цей любовний зв'язок, який я маю зараз, — тільки з життям і собою і про те, як краще пізнати себе, тоді я в будь-якому разі буду найкращим партнером".

Актриса Памела Андерсон Фото: Getty Images

Памела була одружена п'ять разів, окрім того, в її житті було багато романів. З 1995-го по 1998 рік Андерсон була одружена з рок-зіркою Томмі Лі з Motley Crue. У них народилося двоє синів: Брендон і Ділан. У 2006 році вона вийшла заміж за рокера Кіда Рока, але через рік вони розлучилися.

Памела Андерсон (архівне фото) Фото: Variety

Потім дівчина з обкладинки вийшла заміж за гравця Ріка Саломона, причому двічі. Зі знаменитим спортсменом вона була в шлюбі з 2007 по 2008 рік, а потім знову з 2014 по 2015 рік. 20 січня 2020 року на приватній церемонії в Малібу Андерсон вийшла заміж за кінопродюсера фільмів "Бетмен" і "Зірка народилася" Джона Пітерса. Потім 24 грудня 2020 року вона вийшла заміж за охоронця Дена Гейхерста, але за два роки вони розлучилися.

Раніше, 21 жовтня, 57-річна Памела Андерсон без макіяжу вийшла на червону доріжку.