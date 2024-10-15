У стильному костюмі та без макіяжу: Памела Андерсон вийшла у світ (фото)

Памела Андерсон останнім часом не так часто з'являється на публіці. Нещодавно акторка знялася в документальному фільмі Netflix, а також випустила кілька книг.

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Знаменита канадсько-американська акторка і фотомодель Памела Андерсон стала уособленням гламуру, з'явившись у понеділок, 14 жовтня, на одній із вулиць Нью-Йорка, повідомляє Daily Mail.

57-річна зірка вийшла в сет у теплому повністю білому трикотажному костюмі, що складався з подовженого топа, струмливої максіспідниці та жилета без рукавів. Свій елегантний образ зірка "Останньої танцівниці" доповнила туфлями на шпильках сіро-коричневого кольору з червоною підошвою та сонцезахисними окулярами овальної форми в стилі ретро. Памела, яка вже кілька років не користується декоративною косметикою, була майже без макіяжу. На губи вона нанесла лише блиск ніжно-рожевого відтінку. Знаменитість зібрала свої світлі локони, зробивши сувору зачіску. Водночас акторка в затишному кашеміровому костюмі мала невимушений і шикарний вигляд.

Актриса Памела Андерсон Фото: Getty Images

Відомо, що колишня модель нещодавно випустила кулінарну книгу "Я люблю тебе: рецепти від щирого серця", де зібрала рецепти своєї родини. Також зірка знялася в документальному фільмі Netflix "Памела. Історія кохання", номінованого на премію "Еммі", й опублікувала мемуари "З любов'ю, Памело", що стали бестселером.

Раніше, 7 жовтня, Фокус писав про те, що Памела Андерсон у шикарній сукні вийшла на зелену доріжку кінофестивалю в Цюріху. Акторка знялася в картині онуки знаменитого режисера Френсіса Копполи Джії. У картині Памела Андерсон зіграла роль танцівниці.