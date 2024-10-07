Памела Андерсон у шикарній сукні вийшла на зелену доріжку кінофестивалю в Цюріху (фото)

Акторка знялася в картині онуки знаменитого режисера Френсіса Копполи Джії. У картині Памела Андерсон зіграла роль танцівниці.

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Знаменита канадсько-американська акторка і фотомодель Памела Андерсон у красивій сукні вийшла на зелену доріжку 20-го кінофестивалю в Цюріху, повідомляє Daily Mail.

57-річна зірка "Рятувальників Малібу" для заходу обрала ніжний образ, одягнувши блідо-рожеву сукню і накинувши на плечі відповідну шаль та атласні туфлі-човники на шпильці.

Памела продемонструвала свою природну красу, з'явившись на публіці абсолютно без макіяжу. Вона зібрала світлі локони в низький пучок, а з прикрас одягла маленькі сережки-гвоздики і каблучку з діамантами.

Памела Андерсон на кінофестивалі у Швейцарії Фото: Getty Images

На заході фільм Джії Копполи, онуки знаменитого режисера Френсіса Форда Копполи, "Остання танцівниця", в якому Памела зіграла головну роль, отримав премію "Золоте око" за найкращий фільм на кінофестивалі.

"Я дуже рада, що фільм знайшов відгук у людей і що він їм подобається. Коли я прочитала сценарій, я відчула, що це питання життя і смерті, я повинна знятися в цьому фільмі. Усе, що пов'язано з цим, я вже чула у своїй голові. Я просто говорила їй Джії Копполі, що ніхто інший не зможе це зіграти, крім мене. Це було так хвилююче", — поділилася актриса.

У картині героїня Памели Шеллі намагається зрозуміти, що робити далі, намагаючись налагодити напружені стосунки з донькою після багатьох років роботи танцівницею.

На думку журналістів, останнім часом кар'єра Памели переживає значний підйом, чому сприяв успіх її документального фільму Netflix "Памела. Історія кохання", номінованого на премію "Еммі", і її бестселерів-мемуарів "З любов'ю, Памело", які стали бестселером.

Раніше, 14 червня, Фокус писав про те, що Памела Андерсон відзначила першу річницю свого бренду Sonsie Skin.