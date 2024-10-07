Памела Андерсон в шикарном платье вышла на зеленую дорожку кинофестиваля в Цюрихе (фото)

Актриса снялась в картине внучки знаменитого режиссера Френсиса Копполы Джии. В картине Памела Андерсон сыграла роль танцовщицы.

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Знаменитая канадско-американская актриса и фотомодель Памела Андерсон в красивом платье вышла на зеленую дорожку 20-го кинофестиваля в Цюрихе, сообщает Daily Mail.

57-летняя звезда "Спасателей Малибу" для мероприятия выбрала нежный образ, надев бледно-розовое платье и накинув на плечи подходящую шаль и атласные туфли-лодочки на шпильке.

Памела продемонстрировала свою естественную красоту, появившись на публике совершенно без макияжа. Она собрала светлые локоны в низкий пучок, а из украшений надела маленькие серьги-гвоздики и кольцо с бриллиантами.

Памела Андерсон на кинофестивале в Швейцарии Фото: Getty Images

На мероприятии фильм Джии Копполы, внучки знаменитого режиссера Френсиса Форда Копполы, "Последняя танцовщица", в котором Памела сыграла главную роль, получил премию "Золотой глаз" за лучший фильм на кинофестивале.

"Я очень рада, что фильм нашел отклик у людей и что он им нравится. Когда я прочитала сценарий, я почувствовала, что это вопрос жизни и смерти, я должна сняться в этом фильме. Все, что связано с этим, я уже слышала в своей голове. Я просто говорила ей Джии Копполе, что никто другой не сможет это сыграть, кроме меня. Это было так волнующе", — поделилась актриса.

В картине героиня Памелы Шелли пытается понять, что делать дальше, пытаясь наладить напряженные отношения с дочерью после многих лет рабаты танцовщицей.

По мнению журналистов, в последнее время карьера Памелы переживает значительный подъем, чему способствовал успех ее документального фильма Netflix "Памела. История любви", номинированного на премию "Эмми", и ее ставших бестселлером мемуаров "С любовью, Памела".

Ранее, 14 июня, Фокус писал о том, что Памела Андерсон отметила первую годовщину своего бренда Sonsie Skin.