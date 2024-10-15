В стильном костюме и без макияжа: Памела Андерсон вышла в свет (фото)

Памела Андерсон в последнее время не так часто появляется на публике. Недавно актриса снялась в документальном фильме Netflix, а также выпустила несколько книг.

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Знаменитая канадско-американская актриса и фотомодель Памела Андерсон стала олицетворением гламура, появившись в понедельник, 14 октября, на одной из улиц Нью-Йорка, сообщает Daily Mail.

57-летняя звезда вышла в сет в теплом полностью белом трикотажном костюме, который состоял из удлиненного топа, струящейся макси-юбки и жилета без рукавов. Свой элегантный образ звезда "Последней танцовщицы" дополнила туфлях на шпильках серо-коричневого цвета с красной подошвой и солнцезащитными очками овальной формы в стиле ретро. Памела, которая уже несколько лет не пользуется декоративной косметикой, была почти без макияжа. На губы она нанесла только блеск нежно-розового оттенка. Знаменитость собрала свои светлые локоны, сделав строгую прическу. При этом, актриса в ​​уютном кашемировом костюме выглядела непринужденно и шикарно.

Актриса Памела Андерсон Фото: Getty Images

Известно, что бывшая модель недавно выпустила кулинарную книгу "Я люблю тебя: рецепты от всего сердца", где собрала рецепты своей семьи. Также звезда снялась в документальном фильме Netflix "Памела. История любви", номинированного на премию "Эмми", и опубликовала мемуары "С любовью, Памела", ставшие бестселлером.

Ранее, 7 октября, Фокус писал о том, что Памела Андерсон в шикарном платье вышла на зеленую дорожку кинофестиваля в Цюрихе. Актриса снялась в картине внучки знаменитого режиссера Френсиса Копполы Джии. В картине Памела Андерсон сыграла роль танцовщицы.