57-летняя Памела Андерсон откровенно призналась свободно ли ее сердце (фото)

Памела Андерсон была замужем пять раз, причем дважды за одним и тем же мужчиной. Со своим последним мужем она развелась в 2022 году.

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Знаменитая американская актриса Памела Андерсон во вторник, 22 октября, пришла на шоу Дрю Бэрримор и поделилась подробностями своей личной жизни, сообщает Daily Mail.

57-летнюю звезду сериала "Спасатели Малибу" спросили, свободна ли ее сердце сейчас после развода со своим пятым мужем, телохранителем Дэном Хейхерстом. Она немного замешкалась и откровенно рассказала: "Ну, это, наверное, вариации слова "одиночка" мне больше подходит. Я не знаю. Нет, я даже не думаю об этом сейчас", — объяснила бывшая модель Playboy.

Затем она добавила, что рада была выпустить кулинарную книгу под названием "Я люблю тебя": "Я просто думаю о всей этой любовной связи, которая у меня сейчас, — только с жизнью и собой и о том, как лучше узнать себя, тогда я в любом случае буду лучшим партнером".

Актриса Памела Андерсон Фото: Getty Images

Памела была замужем пять раз, кроме того, в ее жизни было много романов. С 1995-го по 1998 год Андерсон состояла в браке со рок-звездой Томми Ли из Motley Crue. У них родилось двое сыновей: Брэндон и Дилан. В 2006 году она вышла замуж за рокера Кида Рока, но через год они развелись.

Памела Андерсон (архивное фото) Фото: Variety

Затем девушка с обложки вышла замуж за игрока Рика Саломона, причем дважды. Со знаменитым спортсменом она была в браке с 2007 по 2008 год, а затем снова с 2014 по 2015 год. 20 января 2020 года на частной церемонии в Малибу Андерсон вышла замуж за кинопродюсера фильмов "Бэтмен" и "Звезда родилась" Джона Питерса. Затем 24 декабря 2020 года она вышла замуж за телохранителя Дэна Хейхерста, но через два года они расстались.

Ранее, 21 октября, 57-летняя Памела Андерсон без макияжа вышла на красную дорожку.