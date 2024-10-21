57-летняя Памела Андерсон без макияжа вышла на красную дорожку (фото)
Звезда выбрала полностью черный наряд. Она отказалась от косметики и украшений.
57-летняя канадско-американская актриса и модель Памела Андерсон снова вышла на публику без макияжа. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда "Спасателей Малибу" продемонстрировала элегантный ансамбль во время вечера в Лос-Анджелесе.
Памела прибыла на звездный гала-концерт Академии киноискусства в черном платье в пол с открытыми плечами и объемным лифом с короткими рукавами от The Row.
Ее длинные светлые волосы были собраны в пучок.
Знаменитость отказалась не только от макияжа, но и от украшений. Она носила лишь маленький черный клатч на красной дорожке.
Гала-концерт в музее Академии — это ежегодное мероприятие по сбору средств.
Гламурное событие собирает средства на поддержку музея, посвященного киновыставкам, образовательным программам, публичным программам и т. д.
Памела Андерсон признавалась, что никогда не "стремилась к совершенству", когда дело касалось ее внешнего вида.
В частности, на отказ актрисы от косметики повлияла смерть ее визажистки и близкой подруги. Алексис Фогель ушла из жизни от рака молочной железы.
"Она была самой лучшей. И с тех пор я просто чувствовала, что без Алексис мне просто лучше не наносить макияж. Это похоже на то, что я иду против течения. Я думаю, что мы все начинаем выглядеть немного смешно, когда становимся старше. И я смеюсь над собой, когда смотрю в зеркало. Я говорю: "Вау, это действительно... Что со мной происходит?" Это путешествие", — говорила Памела.
Также Фокус писал о выходе Памелы Андерсон в стильном костюме.