57-летняя Памела Андерсон без макияжа вышла на красную дорожку (фото)

Звезда выбрала полностью черный наряд. Она отказалась от косметики и украшений.

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57-летняя канадско-американская актриса и модель Памела Андерсон снова вышла на публику без макияжа. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Спасателей Малибу" продемонстрировала элегантный ансамбль во время вечера в Лос-Анджелесе.

Памела прибыла на звездный гала-концерт Академии киноискусства в черном платье в пол с открытыми плечами и объемным лифом с короткими рукавами от The Row.

Ее длинные светлые волосы были собраны в пучок.

Знаменитость отказалась не только от макияжа, но и от украшений. Она носила лишь маленький черный клатч на красной дорожке.

Гала-концерт в музее Академии — это ежегодное мероприятие по сбору средств.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Гламурное событие собирает средства на поддержку музея, посвященного киновыставкам, образовательным программам, публичным программам и т. д.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Памела Андерсон признавалась, что никогда не "стремилась к совершенству", когда дело касалось ее внешнего вида.

В частности, на отказ актрисы от косметики повлияла смерть ее визажистки и близкой подруги. Алексис Фогель ушла из жизни от рака молочной железы.

"Она была самой лучшей. И с тех пор я просто чувствовала, что без Алексис мне просто лучше не наносить макияж. Это похоже на то, что я иду против течения. Я думаю, что мы все начинаем выглядеть немного смешно, когда становимся старше. И я смеюсь над собой, когда смотрю в зеркало. Я говорю: "Вау, это действительно... Что со мной происходит?" Это путешествие", — говорила Памела.

Также Фокус писал о выходе Памелы Андерсон в стильном костюме.