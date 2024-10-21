57-річна Памела Андерсон без макіяжу вийшла на червону доріжку (фото)

Зірка обрала повністю чорне вбрання. Вона відмовилася від косметики та прикрас.

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57-річна канадсько-американська акторка та модель Памела Андерсон знову вийшла на публіку без макіяжу. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Рятівників Малібу" продемонструвала елегантний ансамбль під час вечора в Лос-Анджелесі.

Памела прибула на зірковий гала-концерт Академії кіномистецтва в чорній сукні в підлогу з відкритими плечима та об’ємним ліфом із короткими рукавами від The ​​Row.

Її довге світле волосся було зібрано в пучок.

Знаменитість відмовилася не лише від макіяжу, а й від прикрас. Вона носила лише маленький чорний клатч на червоній доріжці.

Гала-концерт у музеї Академії – це щорічний захід зі збору коштів.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Гламурна подія збирає кошти на підтримку музею, присвяченого кіновиставкам, освітнім програмам, публічним програмам тощо.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Памела Андерсон зізнавалася, що ніколи не "прагнула досконалості", коли справа стосувалася її зовнішнього вигляду.

Зокрема, на відмову акторки від косметики вплинула смерть її візажистки та близької подруги. Алексіс Фогель пішла із життя від раку молочної залози.

"Вона була найкращою. І з того часу я просто відчувала, що без Алексіс мені просто краще не наносити макіяж. Це схоже на те, що я йду проти течії. Я думаю, що ми всі починаємо виглядати трохи смішно, коли стаємо старшими. І я сміюся з себе, коли дивлюся в дзеркало. Я говорю: "Вау, це справді… Що зі мною відбувається?" Це подорож", – говорила Памела.

Також Фокус писав про вихід Памели Андерсон у стильному костюмі.