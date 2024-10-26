"Не могу не говорить": Лиам Нисон признался, что влюблен в Памелу Андерсон

Звезда фильма "Список Шиндлера", который ранее уверял, что навсегда покончил со свиданиями и отношениями, рассказал, чем именно поразила его 57-летняя актриса.

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72-летний Лиам Нисон признался в любви своей коллеге по фильму "Голый пистолет" Памеле Андерсон, 57 лет, после того как заявил, что больше не состоит в отношениях и не заинтересован в свиданиях. Об этом пишет Page Six.

"Что касается Памелы, то, во-первых, я в нее безумно влюблен. С ней просто потрясающе работать. Я не могу не говорить ей комплименты", — восторженно рассказывал Нисон в интервью, говоря о перезапуске культовой комедии.

Нисон сказал, что его также впечатлило то, что у Памелы нет "огромного эго". И признался, что с ней очень легко работать.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Памела Андерсон, говоря о Лиаме Нисоне, также осыпала его комплиментами, назвав его "идеальным джентльменом" и "очень скромным человеком".

"Он выявляет в вас лучшее… с уважением, добротой и глубиной опыта. Для меня огромная честь и удача работать с ним", — добавила актриса и модель. Она рассказала, что коллега заботился о ней на съемочной площадке, укутывая в свое пальто, если видел, что ей было холодно.

Хотя Нисон, казалось бы, доказал, что рыцарство не умерло, его любовь к Андерсон, похоже, чисто платоническая.

Буквально на днях издание People опубликовало интервью, в котором звезда "Заложницы" заявил, что покончил со свиданиями.

Он встречался с Хелен Миррен с которой снимался в картине "Эскалибур", но с 1994 года Нисон был женат на актрисе Наташе Ричардсон, дочери актрисы Ванессы Редгрейв из знаменитой английской актерской династии.

Лиам Нисон и Наташа Ричардсон Фото: Getty Images

Но Наташа трагически погибла в 2009 году получив смертельные травмы, катаясь на лыжах. С того года Лиам Нисон воспитывал двух их общих сыновей и более ни с кем не вступал в брак, хотя у него был короткий роман с менеджером по связям с общественностью Фрейей Сент-Джонстон.

"Я уже все это пережил", — подтвердил он во время беседы.

Памела Андерсон, впрочем, была замужем несколько раз. Бывшая модель Playboy была замужем за участником Mötley Crüe Томми Ли, от которого у нее есть взрослые сыновья Брэндон и Дилан.

Они тайно поженились на пляже в Мексике в 1995 году, спустя несколько дней после знакомства, но расстались в 1998 году.

Памела Андерсон с сыновьями Фото: Pandora

В 2006 году она пошла к алтарю с Кидом Роком, но до конца года они развелись. Также она была замужем за Риком Соломоном в 2007 и 2013 годах.

И в 2020 году Памела 12 дней была замужем за кинопродюсером Джоном Питерсом. Ее последним мужем ненадолго стал телохранитель Дэн Хейхерст. В своих мемуарах 2023 года "С любовью, Памела" она призналась, что была "по-настоящему влюблена" только в Ли.

А на вопросы журналистов, занято ли ее сердце, Памела Андерсон задумалась, и назвала себя одиночкой.