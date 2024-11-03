"Грустно и одиноко": Памела Андерсон призналась, почему уехала из Голливуда

Теперь звезда экрана живет на острове в Канаде. Она вернулась на родину после многих лет в Малибу.

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57-летняя канадско-американская актриса и модель Памела Андерсон рассказала, почему она покинула Голливуд и переехала на родину в Канаду. Об этом пишет Women's Wear Daily.

Звезда "Спасателей Малибу" призналась, что ее решение было принято как способ для нее "по-настоящему взглянуть на [свою] жизнь и вспомнить, кем [она] была".

"Не та, кем меня называли другие люди, и я не хотела, чтобы что-то, что произошло со мной, определяло меня. Я хотела, чтобы то, что я делаю, определяло меня", — отметила Памела.

Переезд Памелы Андерсон в Канаду

Звезда "Спасателей Малибу" уехала из США на остров Ванкувер, Британская Колумбия, несколько лет назад во время периода саморазмышлений. В 2021 году она выставила на продажу свое поместье в Малибу за 11,8 млн долларов.

В интервью Better Homes & Gardens в августе 2024 года Андерсон упомянула, что она "в какой-то момент сдалась" и почувствовала, что ей "нужны перемены" перед ее переездом.

Дом Памелы Андерсон в Малибу

"Я не знаю, что произошло за последние несколько десятилетий, но сейчас я чувствую себя настолько далекой от того, кем я была", — объяснила она изданию.

Андерсон добавила, что она также чувствует себя "очень грустной и одинокой", а также "непонятной".

"Я чувствовала, что действительно испортилась, что вся моя жизнь была кучей ошибок", — сказала она.

Напомним, Лиам Нисон признался в чувствах к Памеле Андерсон.

Также Фокус писал о том, свободно ли сердце Памелы Андерсон.