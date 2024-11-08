57-летняя Памела Андерсон без макияжа вышла в свет (фото)

Звезда экрана сделала ставку на светлые оттенки. Она представила свой новый фильм.

57-летняя канадская актриса и модель Памела Андерсон появилась без макияжа на показе фильма "Последняя танцовщица" в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Спасателей Малибу" продемонстрировала стильную белую блузку и соответствующие брюки, когда сидела на стуле во время сессии вопросов и ответов и позировала на красной дорожке.

Андерсон дополнила свой ансамбль парой белых туфель на каблуках. Она собрала светлые пряди от лица в хвост.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Канадская звезда экрана получила восторженные отзывы о своей работе в новой картине, где играет опытную танцовщицу. Критики на Rotten Tomatoes дали фильму рейтинг 81 процент. Сейчас картина демонстрируется на различных кинофестивалях после премьеры на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре. Фильм выйдет в ограниченный прокат 13 декабря.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

В частности, на отказ Памелы Андерсон от косметики повлияла смерть ее визажистки и близкой подруги. Алексис Фогель ушла из жизни от рака молочной железы. Также актриса решила воспринимать себя такой, какая она есть.

"Я думаю, что мы все начинаем выглядеть немного смешно, когда становимся старше. И я смеюсь над собой, когда смотрю в зеркало. Я говорю: "Вау, это действительно... Что со мной происходит?" Это путешествие", — говорила Памела.

Напомним, почему Памела Андерсон покинула США.

Также Фокус писал о том, свободно ли сердце Памелы Андерсон.