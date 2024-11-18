57-річна Памела Андерсон у скромній сукні з'явилася на Governors Awards 2024 (фото)

Памела Андерсон активно просуває новий фільм "Остання танцівниця", у якому виконала головну роль. Наразі стрічка демонструється на різних кінофестивалях і ще не вийшла в прокат.

Зірка Голлівуду Памела Андерсон мала сліпучий вигляд у доволі скромному та водночас елегантному вбранні на церемонії вручення премії Governors Awards 2024, що відбулася ввечері в неділю, 17 листопада, в Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

57-річна зірка серіалу "Рятувальники Малібу" на захід одягла вільну чорну сукню довжиною до підлоги з довгими рукавами і коміром-хомутом Акторка доповнила свій образ мереживними туфлями на невисоких підборах з круглим носком і чорним шкіряним клатчем. Мати двох дітей, яка заінтригувала публіку роллю в драмі Джії Копполи "Остання танцівниця", була без макіяжу. Світле волосся колишньої моделі Playboy було розділене проділом посередині і зібране в низький хвіст, а вільні пасма обрамляли сяюче обличчя.

Актриса Памела Андерсон Фото: Getty Images

У фільмі "Остання танцівниця" Андерсон грає досвідчену артистку, яка повинна визначитися зі своїм майбутнім, коли її шоу раптово завершується після 30 років. Вихід фільму заплановано на 10 січня 2025 року, а минулого тижня перший трейлер зачарував фанатів, і багато хто пророкує Памелі за нову роль премію "Оскар" у категорії "Найкраща актриса". У фільмі також знімалися Джеймі Лі Кертіс, Бренда Сонг, Кірнан Шипка та інші.

Раніше, 7 листопада, Фокус писав про те, що 57-річна Памела Андерсон відвідала спеціальний показ "Останньої танцівниці".