Памелі Андерсон вручили престижну премію на кінофестивалі в Маямі (фото)

Зірка "Рятувальників Малібу" повертається до своєї кар'єри в кінематографі. Памела Андерсон після показу фільму "Остання танцівниця" отримала значущу нагороду.

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Американська актриса і фотомодель канадського походження Памела Андерсон у неділю, 3 листопада, отримала престижну премію на церемонії GEMS на кінофестивалі в Маямі, повідомляє Daily Mail.

Зірці було вручено премію "Мистецтво світла" під час церемонії в Regal South Beach після показу фільму "Остання танцівниця", де вона виконала головну роль. 57-річна Памела мала приголомшливий вигляд у шикарному білому пальті, одягненому поверх товстого блискучого светра і білої сорочки. Свій образ Андерсон доповнила срібними босоніжками на високих підборах.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Вона була без макіяжу, від якого відмовилася після смерті свого візажиста і давнього друга Алексіса Фогеля. Раніше Памела пояснювала, що вона стала поводитися природно, щоб "перестати гнатися за своєю молодістю", і отримала похвалу від шанувальників за те, що "старіє витончено".

Зірка серіалу "Рятувальники Малібу" сяяла, тримаючи в руках нагороду "Мистецтво світла", яку вручають кінематографістам, "чиї видатні роботи відкривають нові дива в безперервній еволюції кінематографа". Памела отримала захоплені відгуки про свою роботу в останньому фільмі "Остання танцівниця", в якому колишня зірка журналу Playboy зіграла досвідчену танцівницю. Фільм, знятий Софією Копполою, наразі демонструється на різних кінофестивалях після прем'єри на Міжнародному кінофестивалі в Торонто у вересні. Картина вийде в обмежений прокат 13 грудня.