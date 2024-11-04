Памеле Андерсон вручили престижную премию на кинофестивале в Майами (фото)

Звезда "Спасателей Малибу" возвращается к своей карьере в кинематографе. Памела Андерсон после показа фильма "Последняя танцовщица" получила значимую награду.

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Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон в воскресенье, 3 ноября, получила престижную премию на церемонии GEMS на кинофестивале в Майами, сообщает Daily Mail.

Звезде была вручена премия "Искусство света" во время церемонии в Regal South Beach после показа фильма "Последняя танцовщица", где она исполнила главную роль. 57-летняя Памела выглядела потрясающе в шикарном белом пальто, надетом поверх толстого блестящего свитера и белой рубашки. Свой образ Андерсон дополнила серебряными босоножками на высоких каблуках.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Она была без макияжа, от которого отказалась после смерти своего визажиста и давнего друга Алексиса Фогеля. Ранее Памела объясняла, что она стала вести себя естественно, чтобы "перестать гнаться за своей молодостью", и получила похвалу от поклонников за то, что "стареет изящно".

Звезда сериала "Спасатели Малибу" сияла, держа в руках награду "Искусство света", которая вручается кинематографистам, "чьи выдающиеся работы открывают новые чудеса в непрерывной эволюции кинематографа". Памела получила восторженные отзывы о своей работе в последнем фильме "Последняя танцовщица", в котором бывшая звезда журнала Playboy сыграла опытную танцовщицу. Фильм, снятый Софией Копполой, в настоящее время демонстрируется на различных кинофестивалях после премьеры на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре. Картина выйдет в ограниченный прокат 13 декабря.