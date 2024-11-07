57-річна Памела Андерсон відвідала спеціальний показ "Останньої танцівниці" (фото)

Памела Андерсон активно просуває новий фільм "Остання танцівниця", у якому виконала головну роль. Наразі стрічка демонструється на різних кінофестивалях і ще не вийшла в прокат.

Зірка Голлівуду Памела Андерсон з'явилася на спеціальному показі свого останнього фільму "Остання танцівниця", організованому BAFTA в середу, 6 листопада, в Каліфорнії, повідомляє Daily Mail.

57-річна акторка та модель продемонструвала свіжий колір обличчя, вийшовши на сцену The London West Hollywood у Беверлі-Гіллз. Для заходу зірка "Рятувальників Малібу" обрала елегантний повсякденний образ. Памела була одягнена в білу сорочку, теплий коричневий кашеміровий пуловер і сіру пряму спідницю-міді. Під своє повсякденне вбрання вона підібрала чорні замшеві туфлі на підборах. Актриса розпустила своє світле волосся, зробивши прямий проділ. На її обличчі зовсім не було косметики. Відомо, що Памела відмовилася від макіяжу після смерті свого візажиста і давнього друга Алексіса Фогеля. За словами Андерсон, вона "перестала гнатися за своєю молодістю". Численні шанувальники і деякі колеги часто хвалять її за те, що вона "старіє витончено".

Колишня зірка Playboy поговорила на сцені зі своєю колегою Брендою Сонг про новий фільм "Остання танцівниця", в якому зіграла головну роль.

Памела Андерсон і Бренда Сонг Фото: Getty Images

Памела отримала захоплені відгуки про свою роботу в цій картині, де грає досвідчену танцівницю. Критики на Rotten Tomatoes дали фільму рейтинг 81 відсоток. Наразі фільм демонструється на різних кінофестивалях після прем'єри на Міжнародному кінофестивалі в Торонто у вересні. Фільм вийде в обмежений прокат 13 грудня і, найімовірніше, буде номінований на премію.

Раніше, 23 жовтня, 57-річна Памела Андерсон відверто зізналася, чи вільне її серце.