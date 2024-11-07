57-летняя Памела Андерсон посетила специальный показ "Последней танцовщицы" (фото)

Памела Андерсон активно продвигает новый фильм "Последняя танцовщица", в котором исполнила главную роль. В настоящее время лента демонстрируется на различных кинофестивалях и еще не вышла в прокат.

Звезда Голливуда Памела Андерсон появилась на специальном показе своего последнего фильма "Последняя танцовщица", организованном BAFTA в среду, 6 ноября, в Калифорнии, сообщает Daily Mail.

57-летняя актриса и модель продемонстрировала свежий цвет лица, выйдя на сцену The London West Hollywood в Беверли-Хиллз. Для мероприятия звезда "Спасателей Малибу" выбрала элегантный повседневный образ. Памела была одета в белую рубашку, теплый коричневый кашемировый пуловер и серую прямую юбку-миди. Под свой повседневный наряд она подобрала черные замшевые туфли на каблуках. Актриса распустила свои светлые волосы, сделав прямой пробор. На ее лице совершенно не было косметики. Известно, что Памела отказалась от макияжа после смерти своего визажиста и давнего друга Алексиса Фогеля. По словам Андерсон, она "перестать гнаться за своей молодостью". Многочисленные поклонники и некоторые коллеги часто хвалят ее за то, что она "стареет изящно".

Бывшая звезда Playboy побеседовала на сцене со своей коллегой Брендой Сонг о новом фильме "Последняя танцовщица", в котором сыграла главную роль.

Памела Андерсон и Бренда Сонг Фото: Getty Images

Памела получила восторженные отзывы о своей работе в этой картине, где играет опытную танцовщицу. Критики на Rotten Tomatoes дали фильму рейтинг 81 процент. В настоящее время фильм демонстрируется на различных кинофестивалях после премьеры на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре. Фильм выйдет в ограниченный прокат 13 декабря и, скорее всего, будет номинирован на премию.

Ранее, 23 октября, 57-летняя Памела Андерсон откровенно призналась свободно ли ее сердце.