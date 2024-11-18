57-летняя Памела Андерсон в скромном платье появилась на Governors Awards 2024 (фото)

Памела Андерсон активно продвигает новый фильм "Последняя танцовщица", в котором исполнила главную роль. В настоящее время лента демонстрируется на различных кинофестивалях и еще не вышла в прокат.

Звезда Голливуда Памела Андерсон выглядела ослепительно в достаточно скромном и в тоже время элегантном наряде на церемонии вручения премии Governors Awards 2024, которая состоялась вечером в воскресенье, 17 ноября, в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

57-летняя звезда сериала "Спасатели Малибу" на мероприятие надела в свободное черное платье в пол с длинными рукавами и воротником-хомутом Актриса дополнила свой образ кружевными туфлями на невысоком каблуке с круглым носком и черным кожаным клатчем. Мать двоих детей, которая заинтриговала публику ролью в драме Джии Копполы "Последняя танцовщица", была без макияжа. Светлые волосы были бывшей модели Playboy разделены пробором посередине и собраны в низкий хвост, а свободные пряди обрамляли сияющее лицо.

Актриса Памела Андерсон Фото: Getty Images

В фильме "Последняя танцовщица" Андерсон играет опытную артистку, которая должна определиться со своим будущим, когда ее шоу внезапно завершается после 30 лет. Выход фильма запланирован на 10 января 2025 года, а на прошлой неделе первый трейлер очаровал фанатов и многие пророчат Памеле за новую роль премию "Оскар" в категории "Лучшая актриса". В фильме также снимались Джейми Ли Кертис, Бренда Сонг, Кирнан Шипка и другие.

Ранее, 7 ноября, Фокус писал о том, что 57-летняя Памела Андерсон посетила специальный показ "Последней танцовщицы".