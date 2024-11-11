57-летняя Памела Андерсон раскрыла свои секреты естественной красоты

В последнее время звезда экрана живет на острове в Канаде. Она много времени проводит на природе и готовит еду.

57-летняя канадская актриса и модель Памела Андерсон раскрыла свои секреты красоты. Об этом пишет The Times.

Андерсон была одной из, если не самой культовой моделью Playboy 90-х.

Впрочем, в последние годы звездная блондинка, которая прославилась после сериала "Спасатели Малибу", оставила позади свою роль одного из величайших секс-символов девяностых и нулевых и показала "себя настоящую".

Памела, которая все чаще появляется на красных дорожках без макияжа, раскрыла свои секреты сохранения естественной красоты.

"Мы достаточно хороши такими, какие мы есть. Я должна напоминать себе об этом каждый день", — сказала она, прежде чем признаться, что избегает телефона и социальных сетей "любой ценой".

В частности, звезда экрана записывает задачи на день в своем дневнике, прежде чем выйти из дома до восхода солнца, чтобы воссоединиться с природой.

Памела Андерсон Фото: pamelaanderson/instagram

Актриса призналась, что проходит 4-10 километров в день, читает и смотрит старые фильмы в свободное время.

Когда Памела не занимается литературой, она, как правило, готовит на кухне своего дома на острове Ванкувер в Канаде.

Актриса называет дом своим спасителем, а ферма, которая принадлежит ее семье более 100 лет, позволяет ей чувствовать себя "укорененной" и позволяет ей "заправляться".

Памела Андерсон

Здесь знаменитость работала над своей веганской кулинарной книгой, которая сосредоточена на ее пристрастии к процессам медленного приготовления, в частности, маринования и брожения.

"Каждая любовь, каждый опыт — это опыт обучения, и я благодарна за все. Но я смотрю назад и вижу человека, который в начале своей жизни пережил определенную травму", — призналась Памела.

По словам актрисы, образ, который она создала, "заключался в том, как она защищала себя и как она пыталась быть определенным образом для определенных людей, чтобы сделать их счастливыми".

"А потом я просто вскочила и сказала: "Что я делаю?" С кем я конкурирую? Чего я пытаюсь достичь?" Когда я смотрю на свое прошлое, я думаю, что я не имела контроля", — отметила звезда "Спасателей Малибу".

А свой образ Playboy Памела называет "героем мультфильма", а не настоящей собой.

Напомним, Памела Андерсон без макияжа вышла на красную дорожку.

Также Фокус писал о том, свободно ли сердце Памелы Андерсон.