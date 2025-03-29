Женщина получила тайную посылку, но не была готова к тому, что лежало внутри (фото)
29-летняя Виктория Руссо Камарго из Торонто, что в Канаде, была поражена, когда в ее дом привезли таинственную посылку. Еще больше женщину удивило содержимое. Как выяснилось, это был сюрприз от ее мужа — Дэвида Камарго.
В ролике, опубликованном в TikTok, Виктория раскрывает большую посылку.
Дэвид признался, что был расстроен, что именно любимая открыла дверь курьеру, ведь это должен был быть сюрприз. После того как мужчина закончил рабочий звонок, он подошел и признался: "Ты много работаешь, поэтому я решил сделать этот сюрприз".
Сюрприз в коробке
Когда Виктория открыла коробку, то увидела пакет с фирменным логотипом Gucci. Внутри лежали роскошные туфли Signoria Slingback, которые стоят примерно 1165 долларов США. Женщина сначала не нашла, что сказать, а дальше "взорвалась эмоциями", не веря, что партнер сделал ей такой дорогой подарок без особого повода.
Это видео быстро стало вирусным и собрало более 73 тысяч лайков. Пользователи TikTok восхищаются романтическим поступком Дэвида.
"Он сам выбрал эти туфли! У него безупречный вкус", — написала одна из комментаторов. Другая добавила: "Я улыбался от начала до конца! Ваша любовь заразна".
В интервью изданию Newsweek Виктория призналась, что не ожидала такого подарка: "Это было очень неожиданно! Мы с мужем любим делиться моментами из жизни в TikTok. То, что это видео стало вирусным, также стало приятным сюрпризом".
Виктория работает на 3 работах
Женщина говорит, что сейчас совмещает три работы: работает бренд-менеджером на полную ставку, ведет TikTok и недавно открыла собственный магазин. "Это очень утомительно, и муж хотел поддержать меня, сделав что-то особенное", — поделилась она.
Благодаря такому жесту Дэвид стал настоящим героем TikTok, а его сюрприз вдохновил многих пользователей соцсети. "Это знак для всех девушек — не соглашайтесь на меньшее!" — подытожила Виктория в описании к видео.
Напомним, YouTube-блогер Crypto NWO решил ради эксперимента заказать в интернете таинственную коробку стоимостью $666 и снял процесс ее распаковки на видео. Стоит отметить, что подобное развлечение очень популярно в США: иногда покупателям попадаются ценные вещи, стоимость которых значительно превышает потраченную сумму.