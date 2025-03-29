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МирФан

Женщина получила тайную посылку, но не была готова к тому, что лежало внутри (фото)

Женщина получила посылку, которую заказал ее муж, чтобы сделать ей сюрприз, чтобы было внутри пакета
Фото: TikTok | Виктория Руссо Камарго похвасталась своим подарком

29-летняя Виктория Руссо Камарго из Торонто, что в Канаде, была поражена, когда в ее дом привезли таинственную посылку. Еще больше женщину удивило содержимое. Как выяснилось, это был сюрприз от ее мужа — Дэвида Камарго.

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В ролике, опубликованном в TikTok, Виктория раскрывает большую посылку.

Дэвид признался, что был расстроен, что именно любимая открыла дверь курьеру, ведь это должен был быть сюрприз. После того как мужчина закончил рабочий звонок, он подошел и признался: "Ты много работаешь, поэтому я решил сделать этот сюрприз".

Сюрприз в коробке

Когда Виктория открыла коробку, то увидела пакет с фирменным логотипом Gucci. Внутри лежали роскошные туфли Signoria Slingback, которые стоят примерно 1165 долларов США. Женщина сначала не нашла, что сказать, а дальше "взорвалась эмоциями", не веря, что партнер сделал ей такой дорогой подарок без особого повода.

Это видео быстро стало вирусным и собрало более 73 тысяч лайков. Пользователи TikTok восхищаются романтическим поступком Дэвида.

"Он сам выбрал эти туфли! У него безупречный вкус", — написала одна из комментаторов. Другая добавила: "Я улыбался от начала до конца! Ваша любовь заразна".

Женщина получила посылку, которую заказал ее муж, чтобы сделать ей сюрприз, чтобы было внутри пакета Fullscreen
Женщина получила от мужа дорогой подарок
Фото: TikTok

В интервью изданию Newsweek Виктория призналась, что не ожидала такого подарка: "Это было очень неожиданно! Мы с мужем любим делиться моментами из жизни в TikTok. То, что это видео стало вирусным, также стало приятным сюрпризом".

Виктория работает на 3 работах

Женщина говорит, что сейчас совмещает три работы: работает бренд-менеджером на полную ставку, ведет TikTok и недавно открыла собственный магазин. "Это очень утомительно, и муж хотел поддержать меня, сделав что-то особенное", — поделилась она.

Благодаря такому жесту Дэвид стал настоящим героем TikTok, а его сюрприз вдохновил многих пользователей соцсети. "Это знак для всех девушек — не соглашайтесь на меньшее!" — подытожила Виктория в описании к видео.

Напомним, YouTube-блогер Crypto NWO решил ради эксперимента заказать в интернете таинственную коробку стоимостью $666 и снял процесс ее распаковки на видео. Стоит отметить, что подобное развлечение очень популярно в США: иногда покупателям попадаются ценные вещи, стоимость которых значительно превышает потраченную сумму.