Мужчина купил в интернете таинственную коробку: там были немыслимые вещи (фото)

Американские блогеры часто покупают таинственные посылки, чтобы снять распаковку на видео. Однако на этот раз все пошло не по плану.

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YouTube-блогер Crypto NWO ради развлечения заказал в интернете таинственную коробку стоимостью $666 и снял процесс распаковки на видео. К слову, это очень распространенное развлечение в США: иногда счастливчики получают ценные вещи, в разы превышающие первоначальные затраты.

В частности, ранее блогер уже получал сюрпризы, игрушки, одежду и технику. Однако на этот раз ему повезло меньше. "Эта посылка — таинственная коробка из черного интернета", — заинтриговал своих зрителей автор видео.

Сначала ничего не предвещало беды. Он открыл коробку и вытащил оттуда оригинальные карты таро 1909 года, одеяло и кожаные перчатки, которые не подходили друг к другу — первая коричневая, а вторая черная.

Затем Crypto NWO перешел к винтажной игрушечной кукле персонажа Эмили Элизабет из "Большого красного пса Клиффорда". Он быстро заметил, что с ней что-то не так, когда перевернул ее на спину. Внутри были спрятаны игральные карты, полиэтиленовый пакет с запрещенными веществами и зуб.

Мужчина показал интересные находки в коробке Фото: YouTube

Среди других вещей блогер показал иностранные деньги в стеклянных часах, маску наподобие балаклавы, игрушечные наручники, одеяло с надписью "200% шелк", дневник, который, кажется, принадлежал маленькой девочке, со странными рисунками и обведенными буквами. Ну и худшее из всего — три маленьких таинственных шарика, которые настолько воняли, что автора видео едва не стошнило. После этого он сразу же прекратил запись.

Напомним, Ариана из Нидерландов роется в чужих помойках вблизи элитных домов и периодически находит очень ценные вещи. Недавно женщине удалось заполучить настоящий "клад" стоимостью 1600 фунтов стерлингов (83 тыс. грн).

А вот житель Амстердама убирал в своем шкафу и наткнулся на интересный предмет: круглую металлическую пластинку с маленькими буквами NE на одной стороне и римской цифрой III — на другой. Несколько лет этот артефакт хранился в доме владельца, а в прошлом году он наконец решил поинтересоваться у экспертов, что это такое и сколько стоит.